FC Barcelona może stracić ważnego piłkarza. PSG ruszyło do ataku

FC Barcelona może wkrótce stracić jednego z ofensywnych graczy. Paris Saint-Germain przyspieszyło rozmowy w sprawie Ferrana Torresa, a finalizacja transferu ma być coraz bliżej.

fot. DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

To mogą być ostatnie dni Ferrana Torresa w Barcelonie

FC Barcelona stoi przed możliwością sprzedaży Ferrana Torresa. Według informacji przekazanych przez Matteo Moretto na X, Paris Saint-Germain chce w tym tygodniu mocno przyspieszyć negocjacje. Klub wierzy, że uda się szybko osiągnąć porozumienie z mistrzem La Liga.

Francuzki gigant od dłuższego czasu monitoruje sytuację reprezentanta Hiszpanii, a teraz ma przejść do konkretnego działania. Klub z Ligue 1 chce uzgodnić warunki transferu z Barceloną i liczy, że rozmowy nie będą należały do skomplikowanych.

Tymczasem dla Barcy sprzedaż Ferrana Torresa może mieć również znaczenie finansowe. Klub oczekuje za swojego zawodnika minimum 55 milionów euro, a dodatkowym argumentem jest fakt, że jego obecna umowa wygasa już za niespełna rok. Każda decyzja dotycząca przyszłości 26-latka może mieć zatem duże znaczenie dla budżetu klubu.

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Sam piłkarz ma być otwarty na zmianę otoczenia. Ferran Torres nie czuje się w pełni doceniany pod wodzą Hansiego Flicka, a możliwość ponownej współpracy z Luisem Enrique może być dla niego bardzo kusząca. To właśnie pod jego wodzą w reprezentacji Hiszpanii zawodnik przeżywał dobre momenty.

Ferran Torres niedawno sam odniósł się do swojej sytuacji. W rozmowie z programem „Today Show” stacji NBC przyznał, że nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji. – Mam kontrakt z Barceloną, ale w piłce nożnej nigdy nic nie wiadomo. Czekam, aż podejmę właściwą decyzję. Nadal nie wiem – powiedział Hiszpan.

PSG widzi w Ferranie Torresie zawodnika, który może zwiększyć rywalizację w ofensywie. Barcelona musi natomiast zdecydować, czy zatrzymać go na kolejny sezon, czy wykorzystać okazję do dużego zarobku.