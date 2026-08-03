Barcelona ma nowy plan po odejściu Lewandowskiego. Wzorem jest PSG

Barcelona wciąż pracuje nad wzmocnieniem ofensywy po odejściu Roberta Lewandowskiego. Jak informuje Cadena SER, kataloński klub nie szuka jednak klasycznego środkowego napastnika. Dyrektor sportowy Deco chce całkowicie zmienić sposób gry zespołu Hansiego Flicka.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Deco stawia na większą swobodę w ofensywie

Po wygaśnięciu kontraktu Roberta Lewandowskiego Barcelona rozpoczęła poszukiwania nowego lidera ataku. Głównym celem pozostaje Julian Alvarez, a w gronie rozważanych kandydatów znaleźli się również Joao Pedro oraz Eli Junior Kroupi. Według Cadena SER wszystkich tych zawodników łączy jedna cecha. Żaden z nich nie jest typową „dziewiątką”, lecz napastnikiem mogącym występować na kilku pozycjach.

Źródło podaje, że taki kierunek nie jest przypadkowy. Deco chce zbudować ofensywę opartą na płynnej wymienności pozycji. Inspiracją dla Barcelony ma być model gry stosowany przez Luisa Enrique w Paris Saint-Germain. W takim systemie zawodnicy ataku często zmieniają swoje ustawienie, co utrudnia zadanie rywalom i zwiększa nieprzewidywalność zespołu.

W realizacji tego planu ważną rolę mają odegrać Anthony Gordon i Karim Adeyemi. Obaj potrafią występować zarówno na skrzydłach, jak i w środku ataku. Jeśli do Barcelony dołączy także Julian Alvarez, jego uniwersalność również idealnie wpisze się w nową koncepcję. Argentyńczyk wielokrotnie udowadniał, że potrafi odnaleźć się na każdej pozycji w ofensywie.

Według Cadena SER Barcelona nie zamierza na siłę sprowadzać klasycznego środkowego napastnika. Nawet jeśli transfer Juliana Alvareza nie dojdzie do skutku, klub wierzy, że dzięki wszechstronności obecnych zawodników Hansi Flick będzie mógł skutecznie wdrożyć nowy model gry oparty na ruchliwości i ciągłej wymianie pozycji w ataku.