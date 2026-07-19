Bayern zaproponował 40 milionów za Kounde. Piłkarz przekazał swoją decyzję

Jules Kounde zamierza zostać i pomóc Barcelonie w nowym sezonie. To wszystko pomimo oferty z Bayernu Monachium. Piłkarz wypowiedział się w tej sprawie dla "DAZN".

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Jules Kounde

Kounde chce pomóc Barcelonie w nowym sezonie

Barcelona tego lata nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa na rynku transferowym, ale wciąż nie jest przecież pewne, czy nie będzie kolejnych odejść. Do tej pory mówi się co prawda głównie o transferach przychodzących, ale chociażby jeden z ofensywach zawodników nie jest w planach Hansiego Flicka.

Odejść może także Jules Kounde. Ostatnio „Sport” poinformował, że Bayern Monachium zaoferował 40 milionów za jego transfer. To zbyt mało dla Barcelony, ale przede wszystkim sam defensor nie ma zamiaru odchodzić z Dumy Katalonii. Jak przekazał w ostatniej wypowiedzi dla „DAZN”, chce pomóc Barcelonie w nowym sezonie.

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– Mam nadzieję, że rozegram świetny sezon, najpierw dobrze wypocznę, żebym mógł wrócić silniejszy. Mam nadzieję, że rozegram lepszy sezon i pomogę Barcelonie jak najlepiej – powiedział Jules Kounde w rozmowie z „DAZN” cytowany przez „Mundo Deportivo”.

W zakończonym sezonie Jules Kounde wystąpił w 47 meczach, zdobywając trzy bramki i dokładając do tego cztery asysty. Do tej pory 27-letni reprezentant Francji rozegrał już 188 spotkań w koszulce Barcelony. Według portalu Transfermarkt jego obecna wartość rynkowa wynosi 60 milionów euro. Umowa obrońcy z katalońskim klubem obowiązuje do 30 czerwca 2030 roku.

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