Vuković ma ogromny problem! Kolejny piłkarz Widzewa kontuzjowany

20:48, 19. lipca 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Transfery.info

Widzew Łódź w niedzielę rozgrywał sparing z Puszczą Niepołomice. Podczas meczu kontuzji nabawił się Carlos Isaac. Na ten moment nie wiemy, jak poważny jest uraz Hiszpana - przekazuje serwis Transfery.info.

Piłkarze Widzewa Łódź
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BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Widzewa Łódź

Carlos Isaac kontuzjowany!

Widzew Łódź przygotowuje się do nadchodzącego sezonu PKO Ekstraklasy. W niedzielę podopieczni Aleksandara Vukovicia mieli sprawdzian. Mierzyli się bowiem  meczu towarzyskim z Puszczą Niepołomice. Przed pierwszym gwizdkiem dowiedzieliśmy się, że są problemy zdrowotne w obozie z Łodzi. Z urazem zmaga się bowiem Angel Baena.

To jednak nie koniec złych wieści. Z informacji przekazanych przez serwis Transfery.info dowiadujemy się, że kolejny piłkarz Widzewa Łódź doznał kontuzji. Tym razem w trakcie spotkania towarzyskiego z Puszczą Niepołomice. Pechowcem okazał się być Carlos Isaac. Na ten moment nie jest znany dokładny stan zdrowia Hiszpana.

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Aleksandar Vuković może mieć zatem spory problem z obsadą prawej strony defensywy, jeśli okaże się, że kontuzja Carlosa Isaaca jest poważniejsza. Hiszpan odgrywał pierwsze skrzypce w Widzewie Łódź. Teraz szkoleniowiec może mieć spory ból głowy. A nowy sezon PKO Ekstraklasy zbliża się wielkimi krokami.

Carlos Isaac dotychczas rozegrał 12 spotkań w koszulce Widzewa Łódź. Hiszpański obrońca zdołał nawet raz wpisać się na listę strzelców.

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