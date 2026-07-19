Widzew Łódź w niedzielę rozgrywał sparing z Puszczą Niepołomice. Podczas meczu kontuzji nabawił się Carlos Isaac. Na ten moment nie wiemy, jak poważny jest uraz Hiszpana - przekazuje serwis Transfery.info.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Widzewa Łódź

Carlos Isaac kontuzjowany!

Widzew Łódź przygotowuje się do nadchodzącego sezonu PKO Ekstraklasy. W niedzielę podopieczni Aleksandara Vukovicia mieli sprawdzian. Mierzyli się bowiem meczu towarzyskim z Puszczą Niepołomice. Przed pierwszym gwizdkiem dowiedzieliśmy się, że są problemy zdrowotne w obozie z Łodzi. Z urazem zmaga się bowiem Angel Baena.

To jednak nie koniec złych wieści. Z informacji przekazanych przez serwis Transfery.info dowiadujemy się, że kolejny piłkarz Widzewa Łódź doznał kontuzji. Tym razem w trakcie spotkania towarzyskiego z Puszczą Niepołomice. Pechowcem okazał się być Carlos Isaac. Na ten moment nie jest znany dokładny stan zdrowia Hiszpana.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Aleksandar Vuković może mieć zatem spory problem z obsadą prawej strony defensywy, jeśli okaże się, że kontuzja Carlosa Isaaca jest poważniejsza. Hiszpan odgrywał pierwsze skrzypce w Widzewie Łódź. Teraz szkoleniowiec może mieć spory ból głowy. A nowy sezon PKO Ekstraklasy zbliża się wielkimi krokami.

Carlos Isaac dotychczas rozegrał 12 spotkań w koszulce Widzewa Łódź. Hiszpański obrońca zdołał nawet raz wpisać się na listę strzelców.