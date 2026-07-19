Real Madryt zawarł porozumienie z Bayernem ws. Michaela Olise

Real Madryt zawarł porozumienie z Bayernem Monachium, że poinformuje ich o wszelkich próbach kontaktu z Michaelem Olise ws. transferu. Informacje w tej sprawie przekazało "Mundo Deportivo".

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Michael Olise

Real i Bayern będą się informować o sytuacji Olise

Real Madryt jest niezwykle zainteresowany tym, aby jeszcze tego lata pozyskać Michaela Olise. Wszyscy liczą bowiem na to, że Francuz będzie nową gwiazdą Królewskich i powtórzy swoje doskonałe występy z Bayernu Monachium. Jednocześnie jednak do takiego ruchu jest bardzo daleko i wiedzą o tym dwie strony.

Dlatego też, mając na uwadze także utrzymanie dobrych stosunków pomiędzy dwoma klubami, władze Realu Madryt zawarły z Bayernem Monachium porozumienie, na mocy którego będą informować niemiecki zespół na temat wszelkich prób pozyskania Michaela Olise. Obie strony chcą uczciwości w tych rozmowach. Informacje w tej sprawie przekazało „Mundo Deportivo”, które dodaje jednocześnie, że Królewscy mają pełną świadomość, że transfer Francuza tego lata jest praktycznie niemożliwy. Mają być jednak czynione pierwsze ruchy ws. przenosin w przyszłości.

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Michael Olise poprzednim sezonie rozegrał w sumie 52 mecze we wszystkich rozgrywkach. Zdobył w nich aż 22 gole oraz zanotował zawrotną liczbę 31 asyst. Serwis „Transfermarkt” wycenia 24-letnitego Francuza aktualnie na 150 milionów euro. Skrzydłowy, który część swojej kariery spędził w Premier League, jest etatowym reprezentantem swojego kraju.

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