Flick nie ma go w planach na nowy sezon. Będzie musiał odejść

Hansi Flick poinformował Roony'ego Bardghjiego, że nie jest częścią jego planów na następny sezon. Młody skrzydłowy będzie musiał więc odejść na wypożyczenie, o czym poinformował "Sport".

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Bardghji nie ma szans na grę w Barcelonie w najbliższym sezonie

Barcelona przygotowuje się już do nowego sezonu. Przed piłkarzami Hansiego Flicka bardzo wymagająca kampania, w której będą musieli powalczyć znów o najważniejsze trofea. Wszyscy oczekują jednak, że nie tylko w lidze hiszpańskiej uda się dominować, ale także na wielki powrót na salony w Lidze Mistrzów. W tym właśnie pomóc mają transfery. Wciąż bowiem mówi się o pozyskaniu Juliana Alvareza, ale temat ten coraz mocniej się oddala.

Niemniej na niektórych pozycjach jest sporo graczy, dlatego też szkoleniowiec ma komfort wyboru i może nawet czasowo pozbyć się niektórych. Według informacji, które przekazał „Sport”, Hansi Flick poinformował Roony’ego Bardghjiego, że nie jest częścią jego planów na następny sezon. Młody skrzydłowy będzie musiał więc najpewniej zostać wypożyczony. Władze klubu chcą, aby to wydarzyło się jeszcze przed startem obozu.

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Roony Bardghji to raptem 20-letni skrzydłowy, który do Dumy Katalonii dołączył w letnim okienku transferowym w poprzednim sezonie. Szwed do tej pory w barwach Barcelony rozegrał 28 spotkań, w których zdobył dwa gole oraz zanotował cztery asysty. Serwis „Transfermarkt” wycenia reprezentanta swojego kraju na 15 milionów euro.

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