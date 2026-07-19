Hiszpania – Argentyna. Olmo brutalnie sfaulowany. Vincić oszczędził pomocnika

21:34, 19. lipca 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Goal.pl

Reprezentacja Hiszpanii zmierzyła się z Argentyną w finale mistrzostw świata 2026. W 14. minucie Alexis Mac Allister mocno sfaulował Daniego Olmo, jednak sędzia Slavko Vincić nie pokazał nawet żółtej kartki.

Dani Olmo i Alexis Mac Allister
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Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Dani Olmo i Alexis Mac Allister

Dani Olmo ucierpiał po ostrym wejściu Alexisa Mac Allistera

Finał mistrzostw świata 2026 pomiędzy Hiszpanią a Argentyną nie obył się bez ogromnych kontrowersji. W jednej z kluczowych sytuacji pierwszej połowy Dani Olmo mocno ucierpiał po starciu z Alexisem Mac Allisterem, jednak prowadzący spotkanie Slavko Vincić nie zdecydował się nawet na pokazanie żółtej kartki.

Do zdarzenia doszło w trakcie zaciętej walki o piłkę w środkowej strefie boiska w 14. minucie. Mac Allister spóźnił interwencję i mocno zaatakował reprezentanta Hiszpanii, który po kontakcie z rywalem padł na murawę, wyraźnie odczuwając skutki faulu.

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Powtórki telewizyjne wywołały falę dyskusji. Wielu kibiców i ekspertów zwraca uwagę, że wejście Argentyńczyka mogło zasługiwać przynajmniej na żółtą kartkę, a nie brak jakiejkolwiek kary. Mimo protestów hiszpańskich piłkarzy Vincić pozostał niewzruszony.

Decyzja słoweńskiego sędziego błyskawicznie stała się jednym z najgorętszych tematów finału. W mediach społecznościowych kibice Hiszpanii nie kryli oburzenia, domagając się przynajmniej napomnienia dla Mac Allistera. Na szczęście Olmo był w stanie kontynuować grę.

Mecz finałowy mundialu między Hiszpanią a Argentyną rozpoczął się o godzinie 21:00 czasu polskiego na MetLife Stadium w New Meadowlands Stadium.

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