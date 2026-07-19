Dramat obrońcy Argentyny w finale mundialu. Scaloni musiał zareagować

22:04, 19. lipca 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Goal.pl

Argentyna rywalizuje z Hiszpanią w wielkim finale mistrzostw świata 2026. Tuż przed zakończeniem pierwszej połowy selekcjoner Albicelestes został zmuszony do przeprowadzenia wymuszonej zmiany.

Lisandro Martinez
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PA Images / Alamy Na zdjęciu: Lisandro Martinez

Lisandro Martinez kontuzjowany. Lionel Scaloni dokonał zmiany przed przerwą

Reprezentacja Argentyny została zmuszona do dokonania pierwszej zmiany jeszcze przed zakończeniem pierwszej połowy finału mistrzostw świata 2026 przeciwko Hiszpanii. W 44. minucie boisko opuścił Lisandro Martinez, a jego miejsce zajął doświadczony Nicolas Otamendi.

28-letni środkowy obrońca rozpoczął spotkanie w wyjściowym składzie. Jednak pod koniec pierwszej połowy zaczął sygnalizować problemy zdrowotne. Sztab medyczny Argentyńczyków pojawił się na murawie, lecz po krótkiej konsultacji zapadła decyzja o zmianie.

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Selekcjoner Lionel Scaloni nie chciał ryzykować dalszej gry Martineza i zdecydował się wprowadzić na boisko jednego z najbardziej doświadczonych zawodników. Martinez chwilę wcześniej obejrzał żółtą kartę po sfaulowaniu Mikela Oyarzabala W miejsce stopera Manchesteru United pojawił się Nicolas Otamendi, który od lat jest filarem defensywy Argentyny.

Dla 38-letniego obrońcy był to wyjątkowy moment. Wejście na murawę w finale mundialu oznaczało jego 139. występ w narodowych barwach. W pierwszej połowie żadna z drużyn nie znalazła sposobu na zdobycie bramki i na przerwę obie ekipy schodziły przy rozczarowującym remisie.

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