Argentyna gra w „10”! Czerwona kartka [WIDEO]

23:35, 19. lipca 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Goal.pl

Argentyna przystąpiła do dogrywki w osłabieniu. Tuż przed końcem regulaminowego czasu gry drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę otrzymał Enzo Fernandez.

Enzo Fernandez
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PA Images / Alamy Na zdjęciu: Enzo Fernandez

Enzo Fernandez wyleciał z boiska w finale Mistrzostw Świata 2026

W niedzielę odbywa się finał Mistrzostw Świata 2026, w którym reprezentacja Hiszpanii mierzy się z Argentyną. Obie drużyny przeszły drugą drogę, aby znaleźć się w tym miejscu. W półfinale podopiecnzi Lionela Scaloniego w dramatycznych okolicznościach wyeliminowali Anglię (2:1), natomiast Hiszpanie okazali się lepsi od Francji (2:0).

Finałowe spotkanie nie powala na kolana. Reprezentacja Hiszpanii od pierwszych minut przejęła inicjatywę i z każdą kolejną chwilą coraz bardziej dominowali nad Argentyną. La Furia Roja jednak miała problem z pokonaniem dobrze dysponowanego Emiliano Martineza. W regulaminowym czasie gry nie padł żaden gol, więc najlepszą drużynę globu ma wyłonić dogrywka lub konkurs rzutów karnych.

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Tuż przed końcem regulaminowego czasu gry arbiter wyciągnął czerwoną kartkę. Ukarany został Enzo Fernandez i Argentyna musiała radzić sobie w osłabieniu. Pomocnik Chelsea otrzymał najlepiej żółty kartonik za protesty, a w doliczonym czasie gry za faul na Pau Cubarsim i musiał udać się do szatni.

Sytuacja Argentyny jest bardzo ciężka. Albicelestes muszą bronić szczelnie, aby doprowadzić do dogrywki. A Hiszpanie w tym meczu są niezwykle groźni.

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