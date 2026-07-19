Enzo Fernandez wyleciał z boiska w finale Mistrzostw Świata 2026
W niedzielę odbywa się finał Mistrzostw Świata 2026, w którym reprezentacja Hiszpanii mierzy się z Argentyną. Obie drużyny przeszły drugą drogę, aby znaleźć się w tym miejscu. W półfinale podopiecnzi Lionela Scaloniego w dramatycznych okolicznościach wyeliminowali Anglię (2:1), natomiast Hiszpanie okazali się lepsi od Francji (2:0).
Finałowe spotkanie nie powala na kolana. Reprezentacja Hiszpanii od pierwszych minut przejęła inicjatywę i z każdą kolejną chwilą coraz bardziej dominowali nad Argentyną. La Furia Roja jednak miała problem z pokonaniem dobrze dysponowanego Emiliano Martineza. W regulaminowym czasie gry nie padł żaden gol, więc najlepszą drużynę globu ma wyłonić dogrywka lub konkurs rzutów karnych.
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Tuż przed końcem regulaminowego czasu gry arbiter wyciągnął czerwoną kartkę. Ukarany został Enzo Fernandez i Argentyna musiała radzić sobie w osłabieniu. Pomocnik Chelsea otrzymał najlepiej żółty kartonik za protesty, a w doliczonym czasie gry za faul na Pau Cubarsim i musiał udać się do szatni.
Sytuacja Argentyny jest bardzo ciężka. Albicelestes muszą bronić szczelnie, aby doprowadzić do dogrywki. A Hiszpanie w tym meczu są niezwykle groźni.