Bayern złożył ofertę za gwiazdę. Barcelona podjęła negocjacje

Bayern Monachium chce, żeby Jules Kounde został ich piłkarzem. Wysłali za niego ofertę w wysokości 40 milionów euro. Sport poinformował, że FC Barcelona podjęła negocjacje. Katalończycy oczekują zncznie więcej za prawego obrońcę.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany

Bayern negocjuje z Barceloną. W grze transfer Kounde

Bayern Monachium rozgląda się na rynku transferowym za prawym obrońcą. Ich uwagę przykuł w ostatnim czasie reprezentant Francji – Jules Kounde. Zawodnik ma być idealnym wzmocnieniem najsłabiej obsadzonej pozycji w drużynie Vincenta Kompany’ego. Obecnie szkoleniowiec ma do swojej dyspozycji Konrada Laimera oraz Josipa Stanisicia.

Z informacji dziennika Sport wynika, że Bayern od razu przeszedł do działania. Wysłana została oficjalna oferta w wysokości 40 milionów euro za francuskiego defensora. FC Barcelona podjęła negocjacje, ale ich odpowiedź była negatywna. Za taką kwotę go nie sprzedadzą.

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Dziennikarz David Bernabeu podkreślił, że Blaugrana jest gotowa do dalszych rozmów. Natomiast kolejne propozycje muszą być dużo większe. Mówi się, że Barcelona zgodzi się sprzedać Kounde, jeśli otrzyma od 50 do 60 milionów euro.

Jules Kounde trafił do Katalonii latem 2022 roku z Sevilli. Od tego momentu stanowi mocny punkt wyjściowej jedenastki. Warto dodać, że na początku grywał jako środkowy obrońca, a potem został przesunięty na prawą stronę. Łącznie uzbierał 188 meczów, w których strzelił 10 bramek i zanotował 22 asysty. Jego kontrakt wygasa w połowie 2030 roku. Jest wyceniany na 60 mln euro.