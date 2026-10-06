Ronaldo podjął decyzję. Wiadomo, co z powrotem do reprezentacji

Cristiano Ronaldo opuścił ostatnie zgrupowanie reprezentacji Portugalii. Powodem był konflikt z Jorge Jesusem. Z informacji CNN Portugal wynika, że 41-latek nie zamierza wracać dopóki nie zmieni się selekcjoner.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo nie zamierza wracać do reprezentacji

Reprezentacja Portugalii po czterech meczach Ligi Narodów ma na swoim koncie komplet zwycięstw i zajmuje 1. miejsce w grupie. Więcej niż o samej grze zespołu Jorge Jesusa mówi się o konflikcie selekcjonera z Cristiano Ronaldo. Po spotkaniu z Danią piłkarz zdecydował się na drastyczny krok i opuścił zgrupowanie. Powodem miały być napięte relacje na linii trener – zawodnik. 41-latek poczuł się oszukany przez szkoleniowca.

Atmosfera wokół kadry jest mocno napięta. Interweniować musiał nawet prezes tamtejszej federacji. Nie udało mu się jednak załagodzić sytuacji. Niebawem planuje odbyć spotkanie w obecności zarówno Cristiano Ronaldo, jak i Jorge Jesusa, aby doprowadzić do pojednania i powrotu legendarnego piłkarza.

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Zadanie nie będzie łatwe, ponieważ według najnowszych informacji powrót piłkarza Al-Nassr do reprezentacji Portugalii wydaje się mało realny. Z doniesień CNN Portugal wynika, że Ronaldo nie zamierza wracać do drużyny, dopóki selekcjonerem będzie Jorge Jesus. Były gracz takich klubów jak Man United, Real Madryt czy Juventus kompletnie stracił zaufanie do 72-letniego szkoleniowca.

Jeśli powyższe doniesienia okażą się prawdą, Ronaldo prawdopodobnie zakończy karierę reprezentacyjną na 234 meczach, w których strzelił 146 bramek.