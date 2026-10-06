Flick długo na to czekał. Gwiazda Barcelony wykonała przełomowy krok

Frenkie de Jong wraca do treningów z FC Barceloną po ponad dwóch miesiącach przerwy. Jak donosi "Sport", Holender zrobił ważny krok w stronę powrotu do gry po kontuzji kolana.

fot. Joan Gosa / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Hansi Flick może odetchnąć

Frenkie de Jong po raz pierwszy od urazu pojawił się na zajęciach w większej grupie. Nie oznacza to jeszcze, że 29-letni pomocnik jest gotowy do występu, ale jego obecność na treningu z reszta drużyny to bardzo dobry sygnał dla trenera Hansiego Flicka. Holender od początku sezonu pozostawał poza kadrą z powodu problemów zdrowotnych.

Pomocnik nabawił się kontuzji więzadła pobocznego przyśrodkowego podczas MŚ 2026. Barcelona zdecydowała się na leczenie zachowawcze, a w ostatnich tygodniach zawodnik stopniowo zwiększał obciążenia. Teraz wykonał kolejny krok, który może przybliżyć go do oficjalnego powrotu.

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„Sport” podkreśla, że De Jong nie jest jeszcze na etapie pełnej gotowości meczowej. Klub będzie chciał ostrożnie zarządzać jego powrotem, aby nie dopuścić do odnowienia urazu. w każdym razie dla Flicka ważne jest samo rozpoczęcie pracy z drużyną przez zawodnika, szczególnie przy napiętym kalendarzu Barcelony.

W grupie trenował również Karim Adeyemi, który wrócił ze zgrupowania reprezentacji Niemiec. Osobno pracował natomiast Raphinha. Brazylijczyk uniknął poważnego urazu podczas przerwy reprezentacyjnej, ale Flick nie zamierza ryzykować jego zdrowiem i według medialnych doniesień może oszczędzić go w sobotnim spotkaniu z Getafe.

De Jong trafił do Barcelony w lipcu 2019 roku. Jak na razie w szeregach hiszpańskiej ekipy rozegrał w 297 meczach, notując w nich 20 trafień i 31 asyst.