Lewandowski wrócił do Chicago Fire. Amerykanie ogłaszają

15:55, 6. października 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Alex Calabrese

Robert Lewandowski wrócił do Chicago Fire i będzie do dyspozycji trenera. Z Ameryki docierają jednak kolejne nowe informacje ws. dyspozycji polskiego napastnika. Jak donosi Alex Calabrese, szkoleniowiec Gregg Berhalter może skorzystać z 38-latka w pełnym wymiarze czasu.

Robert Lewandowski
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fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski do dyspozycji trenera Chicago Fire

Robert Lewandowski spędził z reprezentacją Polski prawie całe zgrupowanie. Wyjechał dopiero po piątkowym meczu z Rumunią. Powodem był fakt, że i tak nie mógłby zagrać w poniedziałek z Bośnią i Hercegowiną. W spotkaniach ze Szwecją oraz Rumunią zobaczył żółtą kartkę. Regulamin Ligi Narodów za dwa napomnienia zakłada zawieszenie na jeden mecz. Tak więc 38-latek, zamiast tracić czas, wrócił do Stanów Zjednoczonych.

Tak się składa, że już w nocy z wtorku na środę (6/7 października) Chicago Fire rozegra kolejny mecz w rozgrywkach MLS. Podopieczni Gregga Berhaltera zmierzą się w zaległym spotkaniu z Vancouver Whitecaps. Robert Lewandowski będzie do dyspozycji szkoleniowca.

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Z informacji, jakie przekazał Alex Calabrese, wynika, że Lewandowski będzie mógł zagrać od początku. Z doniesień amerykańskiego dziennikarza dowiadujemy się, że nie ma żadnych przeciwwskazań, aby napastnik wystąpił nawet przez pełne dziewięćdziesiąt minut. Co ciekawe, w tym spotkaniu Polak będzie miał okazję do ponownego spotkania byłego kolegi z zespołu. W barwach Vancouver Whitecaps gra Thomas Muller.

Chicago Fire w końcówce rundy zasadniczej walczy o zapewnienie sobie miejsca w fazie play-off. Na ten moment zajmują 5. miejsce w Konferencji Wschodniej MLS. Awans do fazy play-off wywalczy siedem najlepszych drużyn.

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