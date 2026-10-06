Real Madryt miał problem z Mbappe? Padła konkretna odpowiedź

14:14, 6. października 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  El Larguero (X)

Kylian Mbappe nie pozostaje w konflikcie z Realem Madryt, wynika z informacji profilu El Larguero na platformie X. Francuz otrzymał zgodę klubu na wyjazd, przekazano wprost.

Kylian Mbappe
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fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Kylian Mbappe pod lupą

Kylian Mbappe w ostatnich dniach znalazł się w centrum uwagi po tym, jak opuścił zgrupowanie reprezentacji Francji z powodu problemów z kolanem. Zamiast pozostać w Madrycie, napastnik udał się do Paryża, co wywołało pytania o jego podejście do rehabilitacji.

Wokół całej sytuacji szybko pojawiły się sugestie, że decyzja zawodnika mogła nie spodobać się władzom Realu Madryt. Z informacji przekazywanych przez profil El Larguero na platformie X wynika jednak, że w klubie nie doszło do żadnego konfliktu z Francuzem.

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W klubie i szatni nie ma miejsca na niezadowolenie z powodu Mbappe” – przekazał dziennikarz Anton Meana. Jak dodał, piłkarz miał zgodę zarówno sztabu szkoleniowego, jak i medycznego na wyjazd do stolicy Francji, ponieważ jego uraz nie był poważny. Tym samym przedstawiciele Realu nie rozumieją zatem, skąd wzięły się kontrowersje.

Mbappe wrócił już do treningów i rozpoczął przygotowania do kolejnego spotkania Królewskich. Francuz liczy, że problemy z kolanem nie przeszkodzą mu w występie przeciwko Villarrealowi. Ostateczna decyzja w sprawie jego udziału w sobotnim meczu będzie jednak zależała od sztabu Jose Mourinho.

27-letni zawodnik w tej kampanii wystąpił łącznie w ośmiu spotkaniach. Zanotował w nich osiem trafień, a także dwie asysty. Aktualny kontrakt Mbappe obowiązuje do końca czerwca 2029 roku. Rynkowa wartość piłkarza jest szacowana na 200 milionów euo.

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