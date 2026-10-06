Brzęczek za Urbana? Selekcjoner młodzieżówki zareagował

16:36, 6. października 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Weszło

Jerzy Brzęczek jest łączony z zastąpieniem Jana Urbana w roli selekcjonera reprezentacji Polski. W rozmowie z Weszło trener młodzieżówki wprost zakomunikował, że nikt się z nim w tej sprawie nie kontaktował.

Jerzy Brzęczek
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fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Jerzy Brzęczek

Brzęczek nie zwraca uwagi na plotki dot. zastąpienia Urbana

Reprezentacja Polski podczas wrześniowo-październikowego zgrupowania kompletnie rozczarowała. W rozgrywkach Ligi Narodów w czterech meczach uzbierali jedynie cztery punkty, przegrywając aż połowę spotkań. Jan Urban znalazł się na gorącym krześle, a jego posada wisi na włosku. Mimo to z oświadczenia Cezarego Kuleszy wynika, że selekcjoner pozostanie na stanowisku przynajmniej do listopadowego zgrupowania.

Od jakiegoś czasu media z posadą selekcjonera łączą Jerzego Brzęczka, a więc obecnego trenera młodzieżówki. Za jego kadencji nasza kadra do lat 21 spisuje się fantastycznie w eliminacjach przyszłorocznych Mistrzostw Europy. Na dziesięć spotkań wygrali aż dziewięć razy z rzędu.

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O plotki dot. potencjalnego przejęcia seniorskiej reprezentacji został zapytany sam zainteresowany. Brzęczek w rozmowie z Weszło podkreślił, że nie zwraca na to uwagi. Skupia się w pełni na pracy z młodzieżową drużyną, a jego celem jest awans na EURO w 2027 roku.

Nie zawracam sobie tym głowy. Wiele razy mnie zwalniano, rozumiem trenera Urbana, wiem, jak to funkcjonuje. Ja, cały sztab, cała kadra U21 trzyma dziś kciuki za pierwszą reprezentację, selekcjonera Urbana i jego sztab. Jest tam kilku zawodników, którzy w tych eliminacjach występowali już u nas, to rzecz naturalna – powiedział Jerzy Brzęczek w rozmowie z Weszło.

To jest taki biznes. Jako trener czy selekcjoner zawsze będziesz pod ostrzałem. To rzecz normalna, ale osobiście koncentruję się na tym, co mamy do zrobienia w kadrze U21 – dodał selekcjoner młodzieżówki.

Warto dodać, że w przeszłości Brzęczek prowadził już pierwszą reprezentację w latach 2018-2021. Awansował wtedy na Mistrzostwa Europy, lecz został zwolniony kilka miesięcy przed startem turnieju.

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