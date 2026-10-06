Brzęczek za Urbana? Selekcjoner młodzieżówki zareagował

Jerzy Brzęczek jest łączony z zastąpieniem Jana Urbana w roli selekcjonera reprezentacji Polski. W rozmowie z Weszło trener młodzieżówki wprost zakomunikował, że nikt się z nim w tej sprawie nie kontaktował.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Jerzy Brzęczek

Brzęczek nie zwraca uwagi na plotki dot. zastąpienia Urbana

Reprezentacja Polski podczas wrześniowo-październikowego zgrupowania kompletnie rozczarowała. W rozgrywkach Ligi Narodów w czterech meczach uzbierali jedynie cztery punkty, przegrywając aż połowę spotkań. Jan Urban znalazł się na gorącym krześle, a jego posada wisi na włosku. Mimo to z oświadczenia Cezarego Kuleszy wynika, że selekcjoner pozostanie na stanowisku przynajmniej do listopadowego zgrupowania.

Od jakiegoś czasu media z posadą selekcjonera łączą Jerzego Brzęczka, a więc obecnego trenera młodzieżówki. Za jego kadencji nasza kadra do lat 21 spisuje się fantastycznie w eliminacjach przyszłorocznych Mistrzostw Europy. Na dziesięć spotkań wygrali aż dziewięć razy z rzędu.

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O plotki dot. potencjalnego przejęcia seniorskiej reprezentacji został zapytany sam zainteresowany. Brzęczek w rozmowie z Weszło podkreślił, że nie zwraca na to uwagi. Skupia się w pełni na pracy z młodzieżową drużyną, a jego celem jest awans na EURO w 2027 roku.

– Nie zawracam sobie tym głowy. Wiele razy mnie zwalniano, rozumiem trenera Urbana, wiem, jak to funkcjonuje. Ja, cały sztab, cała kadra U21 trzyma dziś kciuki za pierwszą reprezentację, selekcjonera Urbana i jego sztab. Jest tam kilku zawodników, którzy w tych eliminacjach występowali już u nas, to rzecz naturalna – powiedział Jerzy Brzęczek w rozmowie z Weszło.

– To jest taki biznes. Jako trener czy selekcjoner zawsze będziesz pod ostrzałem. To rzecz normalna, ale osobiście koncentruję się na tym, co mamy do zrobienia w kadrze U21 – dodał selekcjoner młodzieżówki.

Warto dodać, że w przeszłości Brzęczek prowadził już pierwszą reprezentację w latach 2018-2021. Awansował wtedy na Mistrzostwa Europy, lecz został zwolniony kilka miesięcy przed startem turnieju.