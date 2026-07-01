USA – Bośnia i Hercegowina: gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online (02.07.2026)

20:00, 1. lipca 2026
Oskar Szatraj
Oskar Szatraj Źródło:  Goal.pl

USA - Bośnia i Hercegowina: transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie w telewizji i internecie obejrzysz mecz mś zaplanowany na czwartek 2 lipca.

Mauricio Pochettino
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PA Images / Alamy Na zdjęciu: Mauricio Pochettino

USA – Bośnia i Hercegowina, gdzie oglądać?

W 1/16 finału mistrzostw świata 2026 odbędzie się mecz USA Bośnia i Hercegowina. Gospodarze mundialu wygrali swoją grupę i teraz przyjdzie im zmierzyć się z reprezentantem Europy, który na turniej dostał się poprzez baraże. Bośniacy skazywani są na porażkę, ale USA musi zachować koncentrację, jeżeli chce zameldować się w kolejnej rundzie. Z tego artykułu dowiesz się, gdzie obejrzeć dzisiejszy pojedynek.

USA – Bośnia i Hercegowina: transmisja w TV

Spotkanie USA – Bośnia i Hercegowina obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie TVP2 oraz TVP Sport. Mecz skomentują Marcin Feddek i Tomasz Łapiński.

USA – Bośnia i Hercegowina: transmisja online

Spotkanie pomiędzy USA a Bośnią i Hercegowiną będzie także transmitowane w internecie. Pojedynek będzie bowiem dostępny w serwisie streamingowym tvpsport.pl.

USA – Bośnia i Hercegowina: kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie?

  • Wygrana USA
  • Wygrana Bośni i Hercegowiny
  • Wygrana USA
  • Wygrana Bośni i Hercegowiny

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USA – Bośnia i Hercegowina: kursy bukmacherskie

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Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 1 lipca 2026 19:00
Gdzie oglądać mecz USA – Bośnia i Hercegowina?

Spotkanie USA – Bośnia i Hercegowina będzie transmitowane w telewizji na antenie TVP2, a także w aplikacji TVP Sport i serwisie tvpsport.pl.

Kiedy odbędzie się mecz USA – Bośnia i Hercegowina?

Mecz odbędzie się już w czwartek (2 lipca) o godzinie 02:00.

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