USA – Bośnia i Hercegowina: gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online (02.07.2026)

USA – Bośnia i Hercegowina, gdzie oglądać?
W 1/16 finału mistrzostw świata 2026 odbędzie się mecz USA – Bośnia i Hercegowina. Gospodarze mundialu wygrali swoją grupę i teraz przyjdzie im zmierzyć się z reprezentantem Europy, który na turniej dostał się poprzez baraże. Bośniacy skazywani są na porażkę, ale USA musi zachować koncentrację, jeżeli chce zameldować się w kolejnej rundzie. Z tego artykułu dowiesz się, gdzie obejrzeć dzisiejszy pojedynek.
USA – Bośnia i Hercegowina: transmisja w TV
Spotkanie USA – Bośnia i Hercegowina obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie TVP2 oraz TVP Sport. Mecz skomentują Marcin Feddek i Tomasz Łapiński.
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USA – Bośnia i Hercegowina: transmisja online
Spotkanie pomiędzy USA a Bośnią i Hercegowiną będzie także transmitowane w internecie. Pojedynek będzie bowiem dostępny w serwisie streamingowym tvpsport.pl.
USA – Bośnia i Hercegowina: kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- Wygrana USA
- Wygrana Bośni i Hercegowiny
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USA – Bośnia i Hercegowina: kursy bukmacherskie
Spotkanie USA – Bośnia i Hercegowina będzie transmitowane w telewizji na antenie TVP2, a także w aplikacji TVP Sport i serwisie tvpsport.pl.
Mecz odbędzie się już w czwartek (2 lipca) o godzinie 02:00.
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