Raków Częstochowa wkrótce może dopiąć głośny transfer. Do zespołu Dawida Kroczka może trafić Adin Molnar z MTK Budapest. W tej sprawie trwają już rozmowy - informuje portal Csakfoci.hu.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Dawid Kroczek

Adin Molnar o krok od transferu do Rakowa Częstochowa

Raków Częstochowa tego lata otwiera nowy rozdział. Władze klubu pracują już nad letnimi wzmocnieniami, a najnowsze doniesienia z ich obozu docierają do nas z Węgier. Portal Csakfoci.hu przekazuje, że Medaliki są bardzo bliskie dopięcia interesującego wzmocnienia. Do drużyny prowadzonej przez Dawida Kroczka ma trafić Adin Molnar, który na co dzień jest związany z MTK Budapest.

Przeprowadzka młodego Węgra pod Jasną Górę nabiera kształtów. Raków Częstochowa prowadzi właśnie rozmowy w sprawie transferu 22-latka. Na ten moment nie wiemy, na jakiej zasadzie skrzydłowy mógłby przenieść się do PKO Ekstraklasy. Możemy jedynie wywnioskować, że chodzi o transfer definitywny.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Adin Molnar byłby interesującym wzmocnieniem dla Rakowa Częstochowa. Skrzydłowy imponuje umiejętnościami na węgierskich boiskach, a dodatkowo jest stosunkowo młodym zawodnikiem. Wszystko teraz leży w rękach Medalików. Czas pokaże, czy 22-latek finalnie zawita do drużyny prowadzonej przez Dawida Kroczka.

W minionym sezonie Adin Molnar rozegrał 33 spotkania w koszulce MTK Budapest. Węgier zdołał zgromadzić na swoim koncie aż 10 trafień, a także zaliczył cztery asysty.