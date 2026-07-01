Adin Molnar o krok od transferu do Rakowa Częstochowa
Raków Częstochowa tego lata otwiera nowy rozdział. Władze klubu pracują już nad letnimi wzmocnieniami, a najnowsze doniesienia z ich obozu docierają do nas z Węgier. Portal Csakfoci.hu przekazuje, że Medaliki są bardzo bliskie dopięcia interesującego wzmocnienia. Do drużyny prowadzonej przez Dawida Kroczka ma trafić Adin Molnar, który na co dzień jest związany z MTK Budapest.
Przeprowadzka młodego Węgra pod Jasną Górę nabiera kształtów. Raków Częstochowa prowadzi właśnie rozmowy w sprawie transferu 22-latka. Na ten moment nie wiemy, na jakiej zasadzie skrzydłowy mógłby przenieść się do PKO Ekstraklasy. Możemy jedynie wywnioskować, że chodzi o transfer definitywny.
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Adin Molnar byłby interesującym wzmocnieniem dla Rakowa Częstochowa. Skrzydłowy imponuje umiejętnościami na węgierskich boiskach, a dodatkowo jest stosunkowo młodym zawodnikiem. Wszystko teraz leży w rękach Medalików. Czas pokaże, czy 22-latek finalnie zawita do drużyny prowadzonej przez Dawida Kroczka.
W minionym sezonie Adin Molnar rozegrał 33 spotkania w koszulce MTK Budapest. Węgier zdołał zgromadzić na swoim koncie aż 10 trafień, a także zaliczył cztery asysty.