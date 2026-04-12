Jackson może zaliczyć miękkie lądowanie. Gigant zagiął na niego parol

09:39, 12. kwietnia 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Corriere dello Sport

Nicolas Jackson prawdopodobnie zmieni klub w letnim okienku transferowym. Jak czytamy w gazecie Corriere dello Sport, senegalski napastnik może wylądować w Milanie.

Nicolas Jackson
dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Nicolas Jackson

AC Milan zainteresowany Nicolasem Jacksonem

Nicolas Jackson podczas ostatniego letniego okienka transferowego został wypożyczony z Chelsea do Bayernu Monachium. Niemiecki klub zapłacił za jego czasowe usługi ponad 16 milionów euro i zapewnił sobie opcję wykupu za około 65 milionów euro. Już teraz wiadomo jednak, że włodarze z Allianz Areny nie skorzystają z tej możliwości, ponieważ 24-letni Senegalczyk nie spełnił oczekiwań w ekipie Die Roten.

Po zakończeniu sezonu Jackson wróci więc do Londynu, choć najprawdopodobniej tylko na chwilę. Chelsea również nie wiąże bowiem z nim dalszych planów i jest otwarta na jego sprzedaż.

Jak informuje włoska gazeta „Corriere dello Sport”, zainteresowanie rosłym napastnikiem wykazuje AC Milan, który poszukuje nowego lidera ofensywy. 31-krotny reprezentant Senegalu znalazł się na celowniku giganta z Półwyspu Apenińskiego, a ewentualny transfer do Serie A mógłby okazać się dla niego dobrym rozwiązaniem.

W obecnej kampanii Nicolas Jackson, pełniący rolę zmiennika Harry’ego Kane’a, rozegrał 27 spotkań, zdobył 8 bramek i zanotował 4 asysty, spędzając na murawie niespełna 1000 minut. Choć jego statystyki nie są złe, Bayern oczekiwał większego wpływu na grę zespołu, zwłaszcza że wykup snajpera kosztowałby fortunę. W swojej karierze napastnik reprezentował także Villarreal CF oraz CD Mirandes. Serwis „Transfermarkt” wycenia go aktualnie na około 40 milionów euro.