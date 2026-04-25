Real może zatrudnić tego trenera. Perez jest jego wielkim fanem

Florentino Perez

Allegri łączony z Realem Madryt

Real Madryt poważnie zastanawia nad zmianą szkoleniowca. Wcześniej głównym celem był Jurgen Klopp, jednak sytuacja pozostaje niepewna. W związku z tym Królewscy zaczęli rozglądać się za alternatywami. Właśnie dlatego na liście pojawił się Massimiliano Allegri.

Według najnowszych doniesień Florentino Perez bardzo ceni włoskiego szkoleniowca. Prezes Los Blancos uważa, że aktualny trener Milanu to autorytet, który potrafi utrzymać porządek w szatni. To jeden z najważniejszych czynników dla klubu.

Hiszpański gigant ma problemy w tym aspekcie. Najpierw Xabi Alonso nie potrafił odpowiednio zarządzać zespołem. Także metody Alvaro Arbeloi nie przyniosły oczekiwanego efektu.

Dlatego klub chce zmienić podejście. Allegri jest znany z twardej ręki i jasnych zasad. W ten sposób prowadził Juventus, który przez wiele lat dominował w Serie A.

58-latek pracował z wieloma gwiazdami i radził sobie w trudnych momentach. To może być kluczowe dla drużyny pełnej dużych nazwisk. Na razie nie wiadomo jednak czy możliwe byłoby wyciągnięcie go z Milanu albo jakie warunki Real musiałby spełnić.

