Korona Kielce rozpoczęła przygotowania. Czterech zawodników na wylocie

Korona Kielce poinformowała, iż Pau Resta, Antonin, Nikodem Niski oraz Wojciech Kamiński prowadzą rozmowy dotyczące swojej przyszłości. W trakcie przygotowań Żółto-Czerwoni rozegrają cztery mecze.

Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Jacek Zieliński

Wietrzenie szatni w Koronie Kielce, cztery nazwiska do odejścia

Korona Kielce rozpoczęła przygotowania do kolejnego sezonu PKO BP Ekstraklasy. Na stanowisku trenerskim pozostał Jacek Zieliński, natomiast nowym dyrektorem sportowym został Paweł Golański. Żółto-Czerwoni nie czekali długo z pierwszym głośnym transferem.

Klub sfinalizował transfer Patrika Hellebranda z Górnika Zabrze za 1,7 mln euro. Na liście życzeń kieleckiego klubu wciąż znajdują się kolejne nazwiska. W kręgu zainteresowań mają być m.in. Jakub Adkonis oraz Aleksandar Cirković.

W przygotowaniach z pierwszą drużyną biorą udział młodzi zawodnicy z Industria Akademia Korona Kielce – Igor Chmielewski, Kornel Toboła oraz Franciszek Panek. Dla nich to szansa na pokazanie się sztabowi szkoleniowemu i walkę o miejsce w szerokiej kadrze na nowy sezon.

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Nie wszyscy piłkarze rozpoczną treningi w tym samym czasie. Ze względu na obowiązki reprezentacyjne później do zespołu dołączą Stjepan Davidović, Slobodan Rubezić, Konstantinos Soteriou oraz Tamar Svetlin.

Z kolei Pau Resta, Antonin, Nikodem Niski oraz Wojciech Kamiński prowadzą rozmowy dotyczące swojej przyszłości. Jak przekazał Piotr Koźmiński w serwisie Goal.pl, Resta jest już blisko przejścia do GKS-u Katowice.

Przed startem sezonu Korona rozegra cztery mecze kontrolne – z MFK Zemplin Michalovce, Omonią Nikozja, Stalą Rzeszów oraz Bruk-Bet Termaliką Nieciecza. Nowy sezon Ekstraklasy Kielczanie rozpoczną wyjazdowym spotkaniem z Jagiellonią Białystok (25 czerwca, godz. 14:45).