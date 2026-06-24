Raków Częstochowa obserwuje rumuńskiego napastnika. W grze także Wieczysta Kraków

Raków Częstochowa oraz Wieczysta Kraków są zainteresowane transferem Vladyslava Blanuty z Dynama Kijów - podaje portal gsp.ro. Napastnik od dłuższego czasu znajduje się na radarze polskich klubów.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Dawid Kroczek

Vladislav Blanuta na liście życzeń Rakowa Częstochowa i Wieczystej Kraków

Raków Częstochowa oraz Wieczysta Kraków aktywnie pracują nad wzmocnieniami przed startem nowego sezonu PKO BP Ekstraklasy. Klub spod Jasnej Góry pozyskał już m.in. Oliwiera Kwiatkowskiego z Polonii Bytom oraz Tarika Karicia z FK Velez Mostar.

Beniaminek również nie próżnuje na rynku transferowym. Do zespołu dołączyli już Tobias Christensen z Rapidu Bukareszt oraz Ben Lederman z Maccabi Tel Awiw. Jak informuje serwis gsp.ro, obie polskie drużyny znalazły się także w gronie zainteresowanych pozyskaniem Vladyslava Blanuty z Dynama Kijów.

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24-letni napastnik już w zeszłym roku był łączony z częstochowskim, o czym informował Piotr Koźmiński w serwisie Goal.pl. Wówczas Blanuta opuścił Universitatea Cluj i przeniósł się do ukraińskiego giganta za 2 miliony euro. W barwach Dynama rozegrał dotąd zaledwie 11 spotkań i zdobył jedną bramkę.

Kontrakt napastnika obowiązuje do czerwca 2030 roku, jednak wiele wskazuje na to, że jego czas w Kijowie może dobiegać końca. Dynamo mogłoby oczekiwać za zawodnika kwoty nieco ponad miliona euro. W pierwszej kolejce nowego sezonu Raków zmierzy się z Wisłą Płock, natomiast Wieczysta zagra w Radomiu z Radomiakiem.