Barcelona zainteresowana darmowym transferem gwiazdy Bundesligi

Brandt może trafić do Barcelony na zasadzie wolnego transferu

FC Barcelona jest już o krok od drugiego z rzędu mistrzostwa Hiszpanii. Przewaga nad Realem Madryt w tym momencie wynosi jedenaście punktów, a do końca sezonu pozostało tylko pięć spotkań. Ten fakt pozwala w pełni skupić się na kolejnych celach, a dokładnie na letnim okienku transferowym. Blaugrana zamierza wzmocnić niektóre formacje, ale ze względu na finanse musi szukać tanich okazji.

Niewykluczone, że latem pokuszą się o darmowy transfer gwiazdy Bundesligi. Jak poinformował serwis fussbaldaten.de, w kręgu zainteresowań znalazł się Julian Brandt. Ofensywny pomocnik będzie do wzięcia za darmo od 1 lipca, gdy wygaśnie mu umowa.

Obecnie jest związany z Borussią Dortmund, gdzie występuje od 2019 roku. W tym czasie rozegrał ponad 300 spotkań, w których zdobył 57 goli i zanotował 70 asyst. Katalończycy widzą w nim duże wzmocnienie niskim kosztem. W przeszłości grał także w takich klubach jak Wolfsburg czy Bayern Leverkusen.

Pozyskanie 29-letniego pomocnika nie będzie łatwe. Ze względu na wygasający kontrakt Brandt cieszy się dużym zainteresowaniem na rynku transferowym. O jego podpis walczą m.in. Inter Mediolan, Atletico Madryt, Aston Villa czy Newcastle United. Ostateczna decyzja zostanie podjęta albo po zakończeniu sezonu, albo dopiero po Mistrzostwach Świata 2026, jeśli otrzyma powołanie do reprezentacji.