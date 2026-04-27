Pietuszewski dostał laurkę od trenera Porto. Co za słowa

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Oskar Pietuszewski

Pietuszewski będzie ważną postacią w FC Porto – przekonuje Farioli

Oskar Pietuszewski już dawno nie strzelił gola, ani nie zaliczył asysty, ale nie oznacza to, że jego forma spadła. Wręcz przeciwnie, ponieważ nastolatek cały czas trzyma poziom i udowadnia, że nie bez powodu tak szybko przebił się do wyjściowej jedenastki FC Porto. W niedzielnym spotkaniu wywalczył rzut karny, który pozwolił otworzyć wynik spotkania z Estrelą.

Po meczu w samych superlatywach mówił o nim Francesco Farioli. Włoski taktyk zauważył, że Pietuszewski wyróżniał się przede wszystkim w dryblingach. Dodał, że rozwija się prawidłowo i bardzo szybko, a przed nim świetlana przyszłość w barwach Porto.

– Oskar miał bardzo duży wpływ. Nie tylko przez to, że wywalczył rzut karny. Nie liczyłem tego, ale ciekawie byłoby zobaczyć liczbę jego dryblingów. To, ile daje drużynie w każdym momencie, jest bardzo ważne. To świetny zawodnik, który rozwija się bardzo szybko i ma właściwe podejście. Zdecydowanie będzie ważną postacią FC Porto w teraźniejszości i przyszłości – mówił Farioli, cytowany przez serwis bolanarede.pt.

Pietuszewski od momentu transferu rozegrał 15 meczów, w których zdobył 3 gole i zanotował 3 asysty. W marcu zadebiutował w barwach reprezentacji Polski, dwukrotnie pojawiając się na boisku w starciu z Albanią oraz Szwecją.