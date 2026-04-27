Real Madryt do końca sezonu bez gwiazdy. MŚ to priotytet

08:43, 27. kwietnia 2026
Michał Stompór
Real Madryt już do końca sezonu będzie musiał radzić sobie bez jednej z największych gwiazd. Josep Pedrerol sugeruje, że Kylian Mbappe opuści ostatnie pięć meczów La Liga. Dla Francuza priorytetem są MŚ 2026.

Obserwuj nas w
Na zdjęciu: Alvaro Arbeloa

Real Madryt osłabiony na finiszu La Liga

O co walczy Real Madryt? Po 33 kolejkach Królewscy zajmują 2. miejsce i do liderującej Barcelony tracą aż dziewięć punktów. Natomiast ich przewaga nad Villarrealem wynosi także dziewięć oczek. To oznacza, że Los Blancos są już właściwie pewni wicemistrzostwa Hiszpanii.

W pięciu ostatnich meczach Alvaro Arbeloa niemal na pewno nie będzie mógł skorzystać z kluczowego zawodnika. Kylian Mbappe w ostatnich miesiącach regularnie zmagał się z problemami zdrowotnymi. W tym roku reprezentant Francji opuścił przynajmniej osiem spotkań z powodu urazu kolana. Wszystko wskazuje na to, że 27-latek nie pomoże swojej drużynie na finiszu sezonu.

W tej chwili priorytetem dla napastnika są zbliżające się Mistrzostwa Świata 2026. Real nie walczy już właściwie o nic, dlatego może pozwolić swojej gwieździe na odpoczynek. Do rozstrzygnięcia pozostaje wyścig o koronę króla strzelców La Liga, w którym Mbappe prowadzi z przewagą trzech goli nad Vedatem Muriqim. Jednak wydaje się, że były zawodnik Paris Saint-Germain jest w stanie pogodzić się z potencjalną porażką w tym starciu.

