Barcelona odrzuciła Messiego! Xavi ujawnił, kogo jeszcze chciał ściągnąć

FC Barcelona odrzuciła nie tylko Leo Messiego. Jak ujawnił Xavi w rozmowie z Mundo Deportivo do klubu mieli wrócić także Neymar i Pedro. Dwa transfery upadły ze względu na finanse.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Xavi Hernandez

Messi, Neymar i Pedro – oni mogli wrócić do Barcelony za kadencji Xaviego

FC Barcelona odrzuciła w przeszłości możliwość ponownego ściągnięcia Leo Messiego. Ta informacja stała się powszechnie znana w trakcie ostatnich wyborów prezydenckich w klubie. Wszystko ujawnił Xavi, który poparł wtedy Victora Fonta, czyli kontrkandydata Joana Laporty.

Ostatnie słowo ws. powrotu Argentyńczyka na Camp Nou należało właśnie do Laporty, który powiedział nie. Były piłkarz, a także trener Blaugrany rozmawiał ostatnio z Mundo Deportivo. Ujawnił, że oprócz Messiego chciał także ściągnąć Pedro oraz Neymara. W obu przypadkach na przeszkodzie stanęły kwestie finansowe, a dokładnie problem Barcelony z Finansowym Fair-Play.

– Udało mi się sprowadzić z powrotem Daniego Alvesa i jako trener próbowałem też ściągnąć ponownie Neymara, Pedro i Messiego. Pedro i Neymar nie mogli wrócić ze względu na sytuację finansową, a Messi, bo Laporta się nie zgodził – mówił Xavi dla Mundo Deportivo.

– W przypadku Neymara była okazja, ale ostatecznie też nic z tego nie wyszło. Nie udało się przez naszą bardzo trudną sytuację ekonomiczną. Finansowe Fair-Play mocno nas ograniczało, a do tego doszła kwestia wynagrodzeń – dodał.

Xavi pracował jako trener Barcelony w latach 2021-2024. Wygrał w tym czasie mistrzostwo Hiszpanii oraz superpuchar Hiszpanii. Jego bilans to 91 zwycięstw, 23 remisy i 29 porażek w 143 meczach. Od czerwca 2024 roku pozostaje bez pracy.