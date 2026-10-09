Mbappe niezadowolony w Realu. Giganci Premier League ruszają do gry

Kylian Mbappe może opuścić Real Madryt w 2027 roku. Jak przekonuje Fichajes.net, Francuz ma być niezadowolony z projektu sportowego, a sytuację obserwują giganci Premier League.

fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Real może stracić Kyliana Mbappe

Kylian Mbappe nie tak wyobrażał sobie pobyt w Realu Madryt. Według wieści hiszpańskiego portalu Fichajes.net napastnik ma coraz poważniej rozważać rozstanie z klubem po zakończeniu obecnego sezonu. Powodem niezadowolenia ma być przede wszystkim skład zespołu i wątpliwości dotyczące jego możliwości w walce o najważniejsze trofea. Jeśli sytuacja nie ulegnie zmianie, przyszłoroczne letnie okno transferowe może przynieść jeden z najgłośniejszych ruchów na rynku.

Wątpliwości dotyczące przyszłości Francuza opisał również dziennikarz Daniel Riolo z RMC Sport. Z jego informacji wynika, że Mbappe nie jest w pełni przekonany do sportowych perspektyw madryckiego projektu. W tle pojawia się porównanie z FC Barceloną na krajowym podwórku oraz Paris Saint-Germain w europejskiej rywalizacji. Według przywoływanych wieści frustracja piłkarza ma wpływać również na jego zachowanie w drużynie. Na razie nie oznacza to jednak, że decyzja o odejściu została podjęta.

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Rozwój wydarzeń mają uważnie śledzić Arsenal i Liverpool. Oba kluby z Premier League mogą być zainteresowane wykorzystaniem ewentualnego kryzysu na linii Mbappe-Real Madryt. Pozyskanie Francuza byłoby ogromnym przedsięwzięciem finansowym, ale angielscy giganci dysponują możliwościami, aby rozważyć taki ruch. Kluczowe mogłoby okazać się nie tylko wynagrodzenie, lecz także zagwarantowanie napastnikowi najwazniejszej roli w projekcie sportowym.

🗣️ 🇫🇷 @DanielRiolo, periodista de @RMCsport, en #ElLarguero: "NO entiendo nada de lo que está haciendo Mbappé…"



🪐 "Da la sensación de que no le importa NADA, parece que está en su mundo"



💢 "NO se ha sentido apoyado por el Real Madrid en su carrera por el Balón de Oro" pic.twitter.com/uzjQdsQjuO — El Larguero (@ellarguero) October 8, 2026

Potencjalny transfer miałby znaczenie również dla finansów giganta La Liga. Sprzedaż zawodnika w 2027 roku mogłaby pozwolić klubowi odzyskać część poniesionych nakładów i zwolnić miejsce w budżecie płacowym. Władze Realu mają jednak zachowywać ostrożność i czekać na rozwój sytuacji oraz wyniki zespołu w kolejnych miesiącach. Informacje o możliwym odejściu Mbappe pozostają na tym etapie medialnymi spekulacjami. Nie ma potwierdzenia, że piłkarz formalnie poprosił o transfer.