Kane, Mbappe i gwiazda PSG. Dembele ujawnił swoje typy do Złotej Piłki

12:09, 10. października 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  All Football

Ousmane Dembele wskazał trzech kandydatów do Złotej Piłki 2026. Jak informuje All Football, triumfator poprzedniej edycji wymienił Vitinhę, Harry’ego Kane’a i Kyliana Mbappe.

Ousmane Dembele
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fot. Mahugnon Leopold Soglo / Alamy Na zdjęciu: Ousmane Dembele

Ousmane Dembele wskazał faworytów do Złotej Piłki

Ousmane Dembele nie zamierza zabiegać o kolejne indywidualne wyróżnienie za wszelką cenę. Francuz podkreślił, że najważniejsze pozostają sukcesy drużynowe, a o przyznaniu prestiżowej nagrody decydują głosujący. Zawodnik Paris Saint-Germain przyznał również, że nie traktuje Złotej Piłki jako obsesji. Niemniej jej zdobycie pozostaje marzeniem każdego piłkarza.

– Dla mnie nigdy nie było to obsesją. Może to być cel lub marzenie, ale nigdy obsesja – powiedział Dembele, cytowany przez All Football. Obrońca trofeum zaznaczył też, że nie zamierza umieszczać własnego nazwiska w gronie faworytów.

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Wśród swoich trzech głównych kandydatów Francuz wymienił Vitinhę, Harry’ego Kane’a oraz Kyliana Mbappe. – Bez szczególnej kolejności, wszyscy trzej razem: Vitinha, Kane, bo miał bardzo dobry sezon, nawet znakomity i myślę, że Mbappe – wskazał zawodnik. Dembele uważa przy tym, że Złota Piłka może ponownie trafić do zawodnika PSG.

Lista potencjalnych zwycięzców nie kończy się jednak na tej trójce. Francuz docenił również Michaela Olise’a za znakomite występy w Bundeslidze, a także Lamine’a Yamala. Wspomniał ponadto o Fabianie Ruizie i Willianie Pacho, podkreślając, że ich wkład także zasługuje na uznanie. Szczególnie mocno upomniał się o docenienie ekwadorskiego obrońcy.

Dembele zaznaczył, że w szatni PSG rozmowy o indywidualnych nagrodach schodzą na dalszy plan, gdy drużyna walczy o najważniejsze trofea. – Niech wygra lepszy i tak nie my głosujemy – podsumował piłkarz. Jego wypowiedź pokazuje, że w tegorocznej rywalizacji widzi wielu kandydatów, a sam nie zamierza prowadzić kampanii na rzecz własnego triumfu.

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