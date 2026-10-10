Jop wychwala piłkarza Wisły Kraków. „Najlepszy w Ekstraklasie”

Mariusz Jop wypowiadał się na temat Marcela Łubika w samych superlatywach. W rozmowie z Kanałem Sportowym wprost zasugerował, że bramkarz Wisły Kraków pod jednym względem jest najlepszy w Ekstraklasie.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Mariusz Jop

Łubik zebrał pochwały. Jop pod wrażeniem bramkarza Wisły

Wisła Kraków po awansie do PKO BP Ekstraklasy dokonała ciekawych wzmocnień. Jednym z najważniejszych było ściągnięcie nowego bramkarza. Do zespołu w ramach wypożyczenia przyszedł Marcel Łubik. W poprzednim sezonie reprezentant Polski do lat 21 był związany z Górnikiem Zabrze, gdzie błyszczał formą. Swoje umiejętności potwierdził także po przeprowadzce do krakowskiego zespołu.

W tym sezonie 22-latek stanowi mocny punkt Białej Gwiazdy. Z nim w bramce beniaminek Ekstraklasy zdobył już 17 punktów i zajmuje 4. miejsce w tabeli. Umiejętności bramkarza robią wrażenie na trenerze Wisły. Mariusz Jop w rozmowie z Kanałem Sportowy wprost przyznał, że to pod względem gry nogami to najlepszy golkiper ligi.

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– Marcel jest wybitny po pierwsze, jeśli chodzi o jakość, siłę i precyzję podania, ale po drugie decyzyjność. Potrafi ocenić bardzo dobrze, który wariant rozegrania jeśli chodzi o budowanie akcji od bramki wybrać. Bo tutaj też mamy szereg różnych rozwiązań w zależności od tego, jak ustawiony jest rywal. Czy jest zamknięty środek, czy nie, czy stoperzy wyjdą do naszych dziesiątek, czy zostaną asekurując bocznych obrońców. To trzeba bardzo szybko umieć rozpoznać, na tym polega współczesna piłka. Marcel pod tym względem jest wybitnym bramkarzem – myślę, że najlepszym w Ekstraklasie. Przyznam, że ja nie miałem bramkarza, który tak dobrze grałby nogami jak on. Robi to naprawdę na wysokim poziomie – powiedział Mariusz Jop w rozmowie z Kanałem Sportowym.

Łubik w tym sezonie rozegrał 9 meczów, w których dwa razy zachował czyste konto.