Pululu był dogadany z Lechem Poznań. Dlatego nie doszło do transferu

Lech Poznań był bardzo blisko pozyskania Afimico Pululu. Transfer wysypał się na ostatniej prostej. Jak poinformował jeden z karnetowiczów o nicku DomasLp, Jagiellonia Białystok wycofała się po negatywnej reakcji kibiców, gdy sprawa wyciekła do mediów.

fot. Kazimierz Koper / Alamy Na zdjęciu: Afimico Pululu

Jagiellonia się wycofała ze sprzedaży Pululu do Lecha Poznań

Afimico Pululu po trzech latach spędzonych w Polsce zdecydował się na zmianę otoczenia i opuścił Jagiellonię Białystok po wygaśnięciu kontraktu. Temat jego przyszłości był uważnie śledzony przez media. Zainteresowanie było ogromne, a wśród potencjalnych kierunków wymieniano nie tylko opcje zagraniczne, ale również inne kluby z PKO BP Ekstraklasy. Okazuje się, że w pewnym momencie było blisko, żeby został w Polsce.

W 2025 roku Pululu był bardzo blisko przenosin do Lecha Poznań. Kolejorz złożył za niego ofertę, a negocjacje były na etapie przesyłania dokumentów oraz ostatecznych ustaleń. Jak poinformował użytkownik DomasLp, który był obecny na spotkaniu karnetowiczów z zarządem poznańskiego klubu, Jagiellonia Białystok wycofała się z transakcji ze względu na negatywne komentarze ze strony swoich kibiców.

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Finalnie reprezentant DR Konga został w Jagiellonii, a po sezonie 2025/2026 opuścił nie tylko Białystok, ale również Ekstraklasę. Obecnie jest związany z Al-Hazem, czyli saudyjskim klubem, występującym w tamtejszej ekstraklasie. Łącznie w siedmiu meczach strzelił trzy bramki.

Podczas pobytu w naszym kraju Pululu był jednym z najlepszych piłkarzy w lidze. Łącznie rozegrał w barwach Dumy Podlasia 134 spotkania, w których strzelił 56 bramek i zanotował 17 asyst. Na swoim koncie ma mistrzostwo oraz superpuchar polski, a także koronę króla strzelców Ligi Konferencji.