Raków pogrąża się w kryzysie. Kaczmarek wprost po porażce z GKS-em

Raków Częstochowa przegrał z GKS-em Katowice (1:4). Jest to dziewiąta porażka Medalików w tym sezonie. Tomasz Kaczmarek na konferencji prasowej przemówił po kolejnym przegranym meczu.

fot. Mateusz Piotrowski / Alamy Na zdjęciu: Tomasz Kaczmarek

Kaczmarek zachowuje spokój. Raków szoruje po dnie

Raków Częstochowa to jak na razie największe rozczarowanie obecnego sezonu w PKO BP Ekstraklasie. W dziesięciu meczach odnieśli zaledwie jedno zwycięstwo, doznając po drodze aż dziewięciu porażek. W piątek (9 października) rozczarowali w starciu z GKS-em Katowice, przegrywając (1:4).

Tomasz Kaczmarek nie może zaliczyć początku pracy w klubie do udanych. W czterech meczach, w których prowadził drużynę, wygrał tylko raz. Na konferencji prasowej po spotkaniu z GKS-em Katowice zachowywał spokój. Przyznał, że ważne będzie, aby mentalnie podnieść się po kiepskim starcie sezonu. Jednocześnie zaznaczył, że koncentruje się na pracy, aby jak najszybciej poprawić sytuację.

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– Aspekt mentalny będzie ważny. Myślę, że dzisiejszy mecz pokazuje nam, że to wymagająca sytuacja. Sytuacja, do której musimy inaczej podejść. Przykład w poprzednim sezonie Legii czy Widzewa lub innych zespołów we wcześniejszych sezonach pokazuje, że nie raz może coś takiego się zdarzyć, że dobry klub, dobrzy zawodnicy znajdują się w wymagającej sytuacji. W takich sytuacjach pokazujemy, kim jesteśmy, pokazujemy charakter. Dla mnie kluczowe jest, żeby utrzymać spokój, skoncentrować się na pracy i na aspektach, które nam pomogą, żeby dobrze przygotować się do następnego meczu. Nie ma sensu, żeby podchodzić dziś do tego emocjonalnie. Musimy się bardzo konkretnie skoncentrować na pracy. Dzisiaj to bardzo boli, ale następny mecz może wyglądać zupełnie inaczej – mówił na konferencji prasowej Tomasz Kaczmarek.

Kolejny mecz Raków rozegra za tydzień w weekend. Częstochowska drużyna zmierzy się z Wieczystą Kraków.