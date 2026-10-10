Puchacz o Lewandowskim w kadrze. „Nie jest w tym wybitny”

Tymoteusz Puchacz wprost wypowiedział się na temat przemów w szatni reprezentacji Polski. Na kanale Foot Truck jednoznacznie podsumował, że Robert Lewandowski nie jest wybitnym mówcą. Docenił jednak innego lidera. W przeszłości wrażenie robił na nim Kamil Glik.

fot. Kazimierz Koper / Alamy Na zdjęciu: Tymoteusz Puchacz

Lewandowski nie jest wybitnym mówcą

Tymoteusz Puchacz otrzymał powołanie do reprezentacji Polski na wrześniowo-październikowe zgrupowanie. Był to dla niego powrót do drużyny narodowej po prawie dwóch latach przerwy. Wystąpił jednak tylko w jednym spotkaniu, gdy wyszedł w wyjściowej jedenastce w starciu ze Szwecją. Z wypowiedzi selekcjonera można wywnioskować, że 27-latek nie spełnił oczekiwań. Trudno powiedzieć, czy za miesiąc znów znajdzie się w kadrze.

W ostatnim czasie był gościem na kanale Foot Truck. Puchacz w trakcie rozmowy wypowiedział się na temat Roberta Lewandowskiego i innych liderów reprezentacji Polski. Wprost podsumował, że 38-latek nie jest wybitnym mówcą, ale bardzo docenia w tym aspekcie Kamila Glika.

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– Są piłkarze, którzy w najważniejszych momentach biorą tę piłkarską odpowiedzialność, tak jak robił to Robert Lewandowski. Bo, nie ma co gadać, Lewy nie jest jakimś wybitnym mówcą czy gościem, na którego patrzysz, słuchasz i rośniesz, tak jak to było w przypadku Kamila Glika. Jak Glikson mówił przemowę, to my byliśmy o dziesięć centymetrów wyżsi i o parę metrów było nam bliżej do piłki – mówił Puchacz na kanale Foot Truck.

– Przemowy Kamila Grosickiego? Uważam, że to nie było do końca takie naturalne. Nie czułem tego. Nie chodzi o to, żeby go jakoś deprecjonować, ale myślę, że Glikson miał coś takiego w sobie… To była aura. Musisz to w sobie mieć. (…) Może na EURO 2016 [w przypadku Kamila Grosickiego] to się zgadzało, ale mnie się wydaje, że na końcu już to wyglądało inaczej – dodał reprezentant Polski.

Puchacz na co dzień gra w barwach Sabah Baku, gdzie spisuje się fantastycznie. Łącznie ma na swoim koncie 48 meczów, w których strzelił dwie bramki i zanotował siedemnaście asyst.