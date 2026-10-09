Legia i Raków chcą tego samego piłkarza. Błyszczy w zagranicznej lidze

18:35, 9. października 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Aftonbladet

Legia Warszawa i Raków Częstochowa mają na liście życzeń tego samego piłkarza. Z doniesień Aftonbladet wynika, że chodzi o Noela Serneliusa. Na co dzień Szwed broni barw Norrkoping.

Marek Papszun
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ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Marek Papszun

Sernelius w kręgu zainteresowań Legii i Rakowa

PKO BP Ekstraklasa wraca na salony po trzech tygodniach przerwy. Już w ten weekend odbędzie się 10. kolejka, w której nie zabraknie ciekawych spotkań. Legia Warszawa zmierzy się przed własną publicznością z Wisłą Kraków. Z kolei Raków Częstochowa podejmie GKS Katowice. W międzyczasie w klubowych gabinetach rozpoczęła się już transferowa ofensywa przed zimowym oknem transferowym. Ciekawe wieści napływają do Polski ze Szwecji.

W kontekście Legii Warszawa i Rakowa Częstochowa mówi się o zainteresowaniu niezwykle utalentowanym piłkarzem. Jest nim Noel Sernelius, czyli środkowy pomocnik IFK Norrkoping, którego jest wychowankiem. W przeszłości był młodzieżowym reprezentantem Szwecji do lat 19.

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Sernelius generuje olbrzymie zainteresowanie. Polskie kluby to tylko część drużyn, które obserwują poczynania piłkarza. 20-latek jest także pod obserwacją AIk Solna, Djurgardens, IFK Goteborg, Sirius, Vasters oraz holenderskiego Go Ahead Eagles, o czym informuje serwis Aftonbladet.

W tym sezonie Sernelius imponuje przede wszystkim pod względem statystyk ostatniego podania. W rozgrywkach ligowych uzbierał do tej pory 24 mecze, w których strzelił jednego gola i zanotował aż 15 asyst. Warto dodać, że Norrkoping gra na poziomie 2. ligi szwedzkiej.

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