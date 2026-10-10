Raków na dnie Ekstraklasy. Ten trener może ich uratować

12:36, 10. października 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Meczyki.pl

Raków Częstochowa zajmuje ostatnie miejsce w Ekstraklasie. Roman Kołtoń na kanale Meczyki.pl wskazał nazwisko trenera, który mógłby uratować trwający sezon. Jego zdaniem jest nim Aleksandar Vuković.

Piłkarze Rakowa Częstochowa
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fot. Tomasz Karczewski / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Rakowa Częstochowa

Kaczmarek źle zaczął. Inny trener mógłby uratować Raków

Raków Częstochowa przegrał z GKS-em Katowice, co było ich dziewiątą porażką w trwającym sezonie. Wyników pod Jasną Górą nie poprawił nawet fakt, że zmieniono trenera. Na początku września stery w klubie przejął Tomasz Kaczmarek, którego dotychczasowy bilans pozostawia wiele do życzenia. W czterech meczach doznał trzech porażek. Sytuacja wygląda wręcz dramatycznie, ponieważ Medaliki zajmują ostatnie 18. miejsce w tabeli.

Roman Kołtoń na kanale Meczyki.pl zasugerował, jaki trener byłby w stanie naprawić sytuację częstochowskiego klubu. Jego zdaniem odpowiednim kandydatem, żeby poprowadzić Raków byłby Aleksandar Vuković, który nie tak dawno stracił pracę w Widzewie Łódź.

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Vuko ratował Legię, Vuko ratował Piasta, Vuko ratował Widzew – wszędzie te operacje zakończyły się sukcesem. Jest to trener systematyczny. Wyobrażałbym sobie Aleksandara Vukovicia w tej roli. Zawsze jest ryzyko podejmowania się takiej pracy. Vuko ma rozwiązany kontrakt z Widzewem, więc nie ma problemu, żeby podjął pracę nawet dzisiaj – mówił Roman Kołtoń na kanale Meczyki.pl.

Vuković to niezwykle doświadczony szkoleniowiec. Pracował także w Piaście Gliwice, z którym osiągał świetne wyniki oraz w Legii Warszawa, z którą zdobył mistrzostwo Polski. Obecnie jest do wzięcia od zaraz, ponieważ jego kontrakt z Widzewem został rozwiązany.

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