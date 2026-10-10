„Real Madryt nie rozwiąże problemu, dopóki Vinicius lub Mbappe nie odejdą”

Kylian Mbappe i Vinicius Junior nie potrafią się zgrać, co działa na niekorzyść Realu Madryt. Jest to najwieksze wyzwanie Jose Mourinho, aby połączyć obu zawodników. Na łamach The Athletic były członek sztabu szkoleniowego Los Blancos stwierdził, że problem nie zostanie rozwiązany, dopóki jeden z nich nie opuści klubu.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior i Kylian Mbappe

Mourinho przed największym wyzwaniem w Realu Madryt

Real Madryt za czasów Zinedine’a Zidane’a i Carlo Ancelottiego był bezwzględnie najlepszym klubem na świecie. Dowodziły tego liczne trofea, jakie Los Blancos regularnie wygrywali. Sytuacja zaczęła zmieniać się w 2024 roku, gdy do klubu trafił Kylian Mbappe. Oczywiście nie można mu zarzucić słabej formy, bo indywidualnie Francuz spisuje się znakomicie. Problem stanowi jednak brak istotnych sukcesów klubowych od dwóch lat.

Wielu ekspertów upatruje największego problemu Realu Madryt w braku porozumienia na linii Kylian Mbappe – Vinicius Junior. Zdaniem hiszpańskich mediów piłkarze nie są w stanie się zgrać na tyle, żeby odłożyć na bok ego i wspólnie działać na korzyść klubowych sukcesów.

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Mario Cortagena na łamach The Athletic, powołał się na wypowiedź tajemniczego informatora, który ma być byłym członkiem sztabu szkoleniowego Los Blancos. Jego zdaniem problem zostanie rozwiązany tylko wtedy, jeśli ktoś z nich zostanie sprzedany. „Problem nie zostanie rozwiązany, dopóki Vinicius lub Mbappe nie odejdą„. Co ciekawe, w podobnym tonie wypowiadała się każda osoba, z którą rozmawiał dziennikarz.

Panuje przekonanie, że to jest właśnie największe wyzwanie Jose Mourinho podczas drugiej kadencji na Bernabeu. Bez pojednania obu zawodników i pogodzenia ich ról na boisku, Real Madryt może utknąć na długi czas za plecami FC Barcelony i innych europejskich gigantów.