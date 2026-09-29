Hiszpania – Chorwacja: gdzie oglądać? Transmisja TV i online (29.09.2026)

Hiszpania – Chorwacja: gdzie oglądać?
Reprezentacja Hiszpanii na start Ligi Narodów miała trudne zadanie, ponieważ rywalizowała z Anglią na wyjeździe. Mimo to obecni mistrzowie świata wywiązali się z roli faworyta i pokonali Synów Albionu (3:2). W kolejnym meczu powalczą o drugi komplet punktów. Tym razem z Chorwacją.
Reprezentacja Chorwacji podobnie jak Hiszpanii zdobyła trzy punkty w pierwszym spotkaniu. Slaven Bilić i spółka wygrali z Czechami (2:1). Jedną z bramek zdobył niezniszczalny Luka Modrić, który niedawno obchodził 41. urodziny.
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Hiszpania – Chorwacja: transmisja TV
Mecz Hiszpania – Chorwacja odbędzie się we wtorek, 29 września 2026 roku o godzinie 20:45. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanałach TVP Sport oraz Polsat Sport 1.
Hiszpania – Chorwacja: transmisja online
Spotkanie Hiszpania – Chorwacja, podobnie jak pozostałe hity Ligi Narodów, możesz obejrzeć na platformie streamingowej Polsat Box Go. Załóż konto u bukmachera STS z kodem GOALGO, spełnij warunki promocji, a otrzymasz voucher na trzy miesiące za darmo do Polsat Box Go.
Transmisja meczu Hiszpania – Chorwacja będzie dostępna w telewizji na kanałach TVP Sport i Polsat Sport 1, a także w internecie w usłudze Polsat Box Go.
Mecz Hiszpania – Chorwacja odbędzie się we wtorek, 29 września 2026 roku o godzinie 20:45.
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