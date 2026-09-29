Czechy – Anglia: gdzie oglądać? Transmisja TV i online (29.09.2026)

Reprezentacja Czech i reprezentacja Anglii rozpoczęła Ligę Narodów od porażki. We wtorek, 29 września 2026 roku postarają się o zdobycie pierwszego kompletu punktów. Sprawdź, gdzie oglądać mecz Czechy - Anglia.

fot. PA Images Na zdjęciu: Harry Kane

Czechy – Anglia: gdzie oglądać?

Reprezentacja Czech trafiła do bardzo trudnej grupy, gdzie jest skazywana na pożarcie. Kilka dni temu nasi południowi sąsiedzi przegrali przed własną publicznością z Chorwacją (1:2). Teraz czeka ich o wiele trudniejsze zadanie. U siebie w domu zmierzą się z brązowym medalistą mundialu – Anglią.

Reprezentacja Anglii również rozpoczęła Ligę Narodów od porażki. Ich przeciwnikiem była jednak Hiszpania, a więc mistrz świata. Anglicy mogą jednak żałować przegranego meczu. W 40. minucie objęli prowadzenie (2:1), a kilka minut po rozpoczęciu drugiej połowy rzut karny zmarnował Harry Kane. Ostatecznie przegrali z La Furia Roja (2:3).

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Czechy – Anglia: transmisja TV

Mecz Czechy – Anglia zaplanowano na wtorek, 29 września 2026 roku o godzinie 20:45. Tradycyjnie transmisja na żywo będzie dostępna w telewizji na kanale Polsat Sport 2.

Czechy – Anglia: transmisja online

Mecz pomiędzy reprezentacją Czech a reprezentacją Anglii, podobnie jak pozostałe hity Ligi Narodów, możesz obejrzeć na platformie streamingowej Polsat Box Go. Załóż konto u bukmachera STS z kodem GOALGO, spełnij warunki promocji, a otrzymasz voucher na trzy miesiące za darmo do Polsat Box Go.

Gdzie oglądać mecz Czechy – Anglia? Transmisja meczu Czechy – Anglia będzie dostępna na żywo w TV na kanale Polsat Sport 2 oraz w internecie w usłudze Polsat Box Go. Kiedy odbędzie się spotkanie Czechy – Anglia? Mecz Czechy – Anglia odbędzie się we wtorek, 29 września 2026 roku o godzinie 20:45.

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