Flick ich wypromował, Barcelona reaguje. Klub podjął konkretne działania

09:56, 12. września 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Mundo Deportivo

FC Barcelona nie zwalnia tempa po zamknięciu okna transferowego, pracując nad kolejnymi umowami. "Mundo Deportivo" wskazało młodych graczy, których klub chce zatrzymać na dłużej.

Hansi Flick
Obserwuj nas w
fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Wielka przebudowa w Barcelonie trwa

FC Barcelona zamierza teraz skupić uwagę na własnych zawodnikach. Po udanym letnim oknie transferowym działacze chcą wynagrodzić piłkarzy, którzy w ostatnim czasie zyskali na znaczeniu w zespole Hansiego Flicka. Jednym z pierwszych był Hamza Abdelkarim, a następni czekają już w kolejce, wskazuje „Mundo Deportivo”.

Na liście znajdują się między innymi: Marc Bernal i Gerard Martin. Pierwszy z nich ma umowę do 2029 roku, a rozmowy dotyczące poprawy jej warunków już się rozpoczęły. Klub chce również podnieść jego wynagrodzenie i odpowiednio zabezpieczyć przyszłość zawodnika. Jego obecna klauzula odstępnego wynosi 500 milionów euro.

Oglądaj hity Ekstraklasy i Premier League za ZA DARMO: Załóż konto w STS z kodem promocyjnym GOALPLUS i obierz voucher do CANAL PLUS na 3 miesiące.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Swoją sytuację ma poprawić także Gerard Martín. Obrońca związany jest z Blaugraną do 2028 roku, a jego klauzula wynosi 100 milionów euro. Pozycja 24-latka w drużynie z Camp Nou znacząco wzrosła. W związku z tym klub planuje zaoferować mu nową umowę, wyższą pensję oraz większą ochronę przed zainteresowaniem innych zespołów.

Barcelona chce również uporządkować kontrakty Xaviego Esparta i Briana Farinasa. Obaj mają obecnie umowy do 2028 roku, ale ich role w pierwszym zespole wyraźnie się zmieniły. Espart stał się ważną postacią dla trenera Flicka, natomiast Farinas niespodziewanie otrzymał miejsce w kadrze pierwszego zespołu. Według informacji źródła w jego przypadku rozważany jest kontrakt aż do 2031 roku. W dalszej perspektywie klub będzie musiał zająć się również przyszłością Raphinhi.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości