Barcelona szykuje transferową zmianę. Balde może być kluczem

fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Alejandro Balde

Barcelona podjęła decyzję w sprawie Alejandro Balde

FC Barcelona może rozstać się z Alejandro Balde już podczas zimowego okna transferowego. Hiszpański obrońca nie jest zadowolony ze swojej sytuacji w zespole Hansiego Flicka, a ograniczona liczba minut skłania go do przemyślenia dalszej kariery na Camp Nou. Jak przekazał Fabrizio Romano w materiale na swoim kanale na platformie YouTube, ewentualna transakcja musiałaby jednak spełnić konkretne wymagania giganta La Liga.

23-latek w poprzednich miesiącach nie wykluczał pozostania w Barcelonie i walki o miejsce w podstawowym składzie. Latem jego nazwisko pojawiało się jednak w kontekście możliwego transferu, a władze mistrza Hiszpanii były gotowe rozważyć odpowiednią ofertę. Ostatecznie do zmiany otoczenia nie doszło, ale sytuacja piłkarza ponownie może stać się przedmiotem rozmów.

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Jednym z klubów łączonych z reprezentantem Hiszpanii jest Manchester United. Ewentualne negocjacje nie należą jednak do łatwych, ponieważ znaczenie mają zarówno kwota odstępnego, jak i oczekiwania finansowe zawodnika. Agent piłkarza Jorge Mendes ma analizować dostępne możliwości. W związku z tym zimowe okno transferowe może przynieść kolejne doniesienia dotyczące przyszłości lewego obrońcy.

Barcelona nie zamierza jednak ułatwiać zawodnikowi odejścia za wszelką cenę. Według informacji znanego dziennikarza Katalończycy zaakceptują wyłącznie definitywną sprzedaż za znaczącą kwotę. Wypożyczenie nie odpowiada zatem przedstawionemu stanowisku klubu, który chce uzyskać konkretne korzyści finansowe z ewentualnego rozstania z piłkarzem.

Pozyskane środki mogłyby pomóc Barcelonie wzmocnić inną pozycję. Klub rozważa sprowadzenie lewonożnego środkowego obrońcy, a potrzeba znalezienia takiego zawodnika stała się bardziej odczuwalna po kontuzji Andreasa Christensena. Ewentualne odejście Balde mogłoby zatem otworzyć drogę do zmian w kadrze. Niemniej na ten moment kluczowe pozostają warunki finansowe i decyzja samego piłkarza.