Pogoń wypunktowała GKS. Jeden moment przesądził o wszystkim

Pogoń Szczecin wygrała na wyjeździe z GKS-em Katowice (1:0) w 11. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Bohaterem Portowców został Jordi Sanchez, który po przerwie zdobył decydującą bramkę.

fot. Tomasz Karczewski / Alamy Na zdjęciu: Jordi Sanchez

Jordi Sanchez dał wygraną Pogoni

Pogoń Szczecin chciała pójść za ciosem po zwycięstwie nad Koroną Kielce (2:0), natomiast GKS Katowice przystępował do spotkania po efektownych wygranych z Rakowem Częstochowa (4:1) i Wieczystą (2:1). Obie drużyny miały zatem powody, aby liczyć na kolejny udany występ. Jednocześnie na Arenie Katowice nie brakowało walki, ale o losach rywalizacji przesądziła jedna akcja po zmianie stron.

Gospodarze od początku próbowali narzucić swoje warunki i wysoko naciskali na rywali. Już w siódmej minucie groźnie główkował Borja Galan, lecz Valentin Cojocaru skutecznie interweniował. Bramkarz Pogoni musiał wykazać się również kilka minut później, gdy zatrzymał uderzenie Kacpra Łukasiaka. Szczecinianie także potrafili odpowiedzieć. Między innymi w 17. minucie jeden z zawodników gości znalazł się w sytuacji sam na sam, ale Gabriel Kobylak uratował GieKSę.

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W kolejnych minutach tempo nieco spadło, a obie ekipy miały problem z przełożeniem posiadania piłki na konkretne okazje. Do przerwy utrzymał się zatem bezbramkowy remis. Po wznowieniu gry Pogoń szybko ruszyła do ataku. Jordi Sanchez nawet w 47. minucie trafił do siatki, ale gol Hiszpana nie został uznany z powodu spalonego.

Napastnik Portowców nie zamierzał jednak długo czekać na kolejną szansę. Jordi Sanchez w 51. minucie otrzymał prostopadłe podanie od Atilly Szalaia i stanął oko w oko z golkiperem Katowiczan. Tym razem zachował zimną krew, pokonał bramkarza i dał gościom prowadzenie. GKS próbował odpowiedzieć, zwiększając intensywność ataków, jednak Szczecinianie dobrze bronili dostępu do własnej bramki.

Pogoń utrzymała skromne prowadzenie do końca i wywiozła z Katowic komplet punktów. Tym samym zakończyła się świetna passa Katowiczan na Arena Katowice. W następnej kolejce, zaplanowanej na 24 października, ekipa z Katowic zmierzy się na wyjeździe z Koroną Kielce, a Pogoń zagra u siebie z Radomiakiem Radom.

GKS Katowice – Pogoń Szczecin 0:1 (0:0)

0:1 Jordi Sanchez 51′