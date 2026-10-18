Jedno zdanie Flicka wywoła dyskusję. Chodzi o Yamala

Lamine Yamal został uznany przez Hansiego Flicka za najlepszego piłkarza na świecie. Jak przekazał "AS", trener FC Barcelony nie krył zachwytu nad gwiazdą reprezentacji Hiszpanii.

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Hansi Flick wskazał numer jeden na świecie

Lamine Yamal od dłuższego czasu znajduje się w centrum uwagi kibiców i ekspertów. Skrzydłowy FC Barcelony regularnie przyciąga spojrzenia swoimi występami, a jego znaczenie dla drużyny nieustannie rośnie. Hansi Flick nie zamierzał ukrywać, jak wysoko ocenia umiejętności młodego zawodnika. Szkoleniowiec jasno wyraził swoje zdanie na temat pozycji Hiszpana w światowym futbolu.

– Lamine jest obecnie najlepszym graczem na świecie – stwierdził niemiecki trener cytowany przez”AS”. Tak mocna deklaracja pokazuje, jak duże zaufanie Flick pokłada w swoim podopiecznym. Jednocześnie dla Lamine’a Yamala to również wyraz uznania ze strony szkoleniowca, który na co dzień obserwuje jego rozwój i wkład w grę zespołu.

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Trener Barcelony zachowuje jednak ostrożność w ocenie całego sezonu. Chociaż dotychczasowe postępy drużyny napawają go optymizmem, wie, że przed zespołem wciąż wiele wyzwań. W piłce nożnej sytuacja potrafi zmienić się bardzo szybko. W związku z tym Katalończycy nie mogą pozwolić sobie na utratę koncentracji.

– To długi sezon, zostało jeszcze dużo czasu gry, ale jak dotąd jest niesamowicie. Wiele rzeczy może się wydarzyć, ale ciężko pracujemy – podkreślił Flick.

Barcelona chce utrzymać wysoką dyspozycję w kolejnych miesiącach, a Lamine Yamal pozostaje jedną z jej najważniejszych postaci. Słowa trenera pokazują, że mimo zachwytów nad indywidualnymi umiejętnościami młodego Hiszpana priorytetem pozostaje dalsza praca i rozwój całego zespołu.

W sobotę Barca w meczu La Liga pokonała Real Betis (5:2). Jednym z kluczowych zawodników spotkania był właśnie Lamine Yamal, który popisał się fenomenalnym trafieniem.