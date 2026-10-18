Mourinho ma zaskoczyć Sevillę. Oto możliwy skład Królewskich

09:19, 18. października 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Goal.pl

Real Madryt szykuje zmiany na starcie z Sevillą. Jose Mourinho rozważa wystawienie Ardy Gulera i Yana Diomande od pierwszej minuty. Do kadry Królewskich wraca także Eder Militao.

Jose Mourinho
Obserwuj nas w
fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Real Madryt szykuje nowe otwarcie

Real Madryt podejmie Sevillę w dziewiątej kolejce La Liga. Początek spotkania na Estadio Santiago Bernabeu zaplanowano na godzinę 21:00. Po emocjonującym meczu z AS Romą w Lidze Mistrzów trener Jose Mourinho może zdecydować się na kilka roszad. Ważnym powodem jest nieobecność Viniciusa Juniora, który musi odbyć karę zawieszenia po czerwonej kartce w spotkaniu z Villarreal.

Miejsce reprezentanta Brazylii w ofensywie może zająć Arda Guler. Turek miałby operować za plecami Kyliana Mbappe, wspierany przez Jude’a Bellinghama. Na skrzydle szansę ma otrzymać również Yan Diomande, który wyróżnił się w ostatnich występach i może zapewnić drużynie dynamikę oraz większe zaangażowanie w defensywie. W środku pola trener Los Blancos ma ponownie postawić na duet Aurelien Tchouameni-Federico Valverde.

Promocja Superbet: BONUS 350 PLN wygraną Realu w meczu z Sevillą. Sprawdź szczegóły!

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Przewidywane zmiany dotyczą również defensywy. Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen i Alvaro Carreras mają znaleźć się w podstawowej jedenastce, a Ibrahima Konate powinien zachować miejsce w centrum obrony. Dobrą wiadomością dla kibiców jest powrót Edera Militao do kadry po długiej przerwie spowodowanej kontuzją. Brazylijczyk doznał poważnego urazu pod koniec kwietnia, a do treningów z zespołem wrócił pod koniec września. Jego ewentualny występ od początku nie jest jednak przesądzony.

Real zajmuje czwarte miejsce w tabeli z dorobkiem 18 punktów, podczas gdy Sevilla zgromadziła 14 oczek. Gospodarze będą chcieli wykorzystać atut własnego stadionu i dopisać do konta kolejne trzy punkty. Goście pozostają jednak wymagającym rywalem, szczególnie że w tym sezonie dobrze radzą sobie na wyjazdach.

Przewidywane składy na mecz Real Madryt – Sevilla

Real Madryt: Courtois – Alexander-Arnold, Huijsen, Konate, Carreras – Tchouameni, Valverde – Arda Guler, Bellingham, Diomande – Mbappe

Sevilla: Vlachodimos – Juan Iglesias, Castrin, Kike Salas, Suazo – Agoume, Kocho, Fofana – Ejuke, Félix, Robbie Ure.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości