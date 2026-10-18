Mourinho ma zaskoczyć Sevillę. Oto możliwy skład Królewskich

Real Madryt szykuje zmiany na starcie z Sevillą. Jose Mourinho rozważa wystawienie Ardy Gulera i Yana Diomande od pierwszej minuty. Do kadry Królewskich wraca także Eder Militao.

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Real Madryt szykuje nowe otwarcie

Real Madryt podejmie Sevillę w dziewiątej kolejce La Liga. Początek spotkania na Estadio Santiago Bernabeu zaplanowano na godzinę 21:00. Po emocjonującym meczu z AS Romą w Lidze Mistrzów trener Jose Mourinho może zdecydować się na kilka roszad. Ważnym powodem jest nieobecność Viniciusa Juniora, który musi odbyć karę zawieszenia po czerwonej kartce w spotkaniu z Villarreal.

Miejsce reprezentanta Brazylii w ofensywie może zająć Arda Guler. Turek miałby operować za plecami Kyliana Mbappe, wspierany przez Jude’a Bellinghama. Na skrzydle szansę ma otrzymać również Yan Diomande, który wyróżnił się w ostatnich występach i może zapewnić drużynie dynamikę oraz większe zaangażowanie w defensywie. W środku pola trener Los Blancos ma ponownie postawić na duet Aurelien Tchouameni-Federico Valverde.

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Przewidywane zmiany dotyczą również defensywy. Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen i Alvaro Carreras mają znaleźć się w podstawowej jedenastce, a Ibrahima Konate powinien zachować miejsce w centrum obrony. Dobrą wiadomością dla kibiców jest powrót Edera Militao do kadry po długiej przerwie spowodowanej kontuzją. Brazylijczyk doznał poważnego urazu pod koniec kwietnia, a do treningów z zespołem wrócił pod koniec września. Jego ewentualny występ od początku nie jest jednak przesądzony.

Real zajmuje czwarte miejsce w tabeli z dorobkiem 18 punktów, podczas gdy Sevilla zgromadziła 14 oczek. Gospodarze będą chcieli wykorzystać atut własnego stadionu i dopisać do konta kolejne trzy punkty. Goście pozostają jednak wymagającym rywalem, szczególnie że w tym sezonie dobrze radzą sobie na wyjazdach.

Przewidywane składy na mecz Real Madryt – Sevilla

Real Madryt: Courtois – Alexander-Arnold, Huijsen, Konate, Carreras – Tchouameni, Valverde – Arda Guler, Bellingham, Diomande – Mbappe

Sevilla: Vlachodimos – Juan Iglesias, Castrin, Kike Salas, Suazo – Agoume, Kocho, Fofana – Ejuke, Félix, Robbie Ure.