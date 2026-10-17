Perez podjął decyzję. Real Madryt może działać już zimą

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Real Madryt szykuje zimową ofensywę

Real Madryt może przeprowadzić istotne zmiany w kadrze już w styczniu. Dotychczasowe występy zespołu nie spełniają wszystkich oczekiwań. W związku z tym władze klubu mają rozważać sprowadzenie pomocnika, który poprawi jakość rozegrania i pozwoli drużynie skuteczniej rywalizować o najważniejsze trofea.

Według wieści Fichajes.net priorytetem dla Jose Mourinho jest pozyskanie zawodnika potrafiącego kreować sytuacje i kontrolować tempo gry. Portugalski szkoleniowiec nie jest w pełni przekonany do obecnego zestawienia środka pola, opartego między innymi na Fede Valverde i Aurelienie Tchouamenim. Wątpliwości mają dotyczyć również Bernardo Silvy i jego przydatności w najważniejszych spotkaniach.

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Florentino Perez miał już zaakceptować kierunek działań wskazany przez sztab szkoleniowy. Pion sportowy zamierza przeanalizować dostępne możliwości na europejskim rynku w listopadzie i grudniu 2026 roku. Wzmocnienie defensywy ma natomiast zostać odłożone do letniego okna transferowego w 2027 roku. Oznacza to, że zimą największa uwaga skupi się na znalezieniu odpowiedniego profilu pomocnika.

Plan zakłada nie tylko pozyskanie nowych zawodników, ale również uporządkowanie obecnej kadry. Real może spróbować rozstać się z piłkarzami, którzy nie znajdują się w planach Mourinho. Na razie nie wskazano konkretnych nazwisk ani nie ujawniono szczegółów potencjalnych negocjacji. Jeśli wieści się potwierdzą, styczniowe okno może okazać się dla Królewskich ważnym etapem przebudowy zespołu i próbą poprawienia jego funkcjonowania w drugiej części sezonu.