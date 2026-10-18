Florian Wirtz wyrównał wyczyn Sadio Mane. Informacje na ten temat przekazał serwis Opta. Pomocnik Liverpoolu popisał się wyjątkowym osiągnięciem w wygranym spotkaniu z Brentford.

fot. MI News & Sport / Alamy Na zdjęciu: Florian Wirtz

Florian Wirtz zachwycił w Premier League

Florian Wirtz odegrał istotną rolę w zwycięstwie Liverpoolu. W każdym razie tym razem to nie gol przesądził o jego znaczeniu dla zespołu. Niemiecki pomocnik wykreował aż dziewięć sytuacji bramkowych podczas sobotniego spotkania z Brentford. Jak podał serwis Opta, takim osiągnięciem wyrównał wynik Sadio Mane z ligowego starcia z Burnley ze stycznia 2021 roku.

Wirtz potwierdził swoją wartość również konkretnym wkładem w wynik. To właśnie po jego podaniu Victor Munoz zdobył bramkę wyrównującą w drugiej połowie. Występ Niemca został doceniony także indywidualnie, ponieważ otrzymał nagrodę dla Piłkarza Meczu Carlsberga. Dziewięć stworzonych okazji to najlepszy wynik w spotkaniu Premier League od czasu wyczynu senegalskiego piłkarza.

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Statystyka robi jeszcze większe wrażenie, gdy spojrzymy na szerszy kontekst rozgrywek. Wirtz zanotował najwięcej wykreowanych sytuacji w wyjazdowym meczu angielskiej ekstraklasy od sierpnia 2011 roku. Wówczas Samir Nasri stworzył dziesięć okazji dla Manchesteru City w spotkaniu z Tottenhamem. Niemcowi zabrakło zatem tylko jednej sytuacji, aby wyrównać ten wynik.

Liverpool musiał jednak odrabiać straty. Brentford objęło prowadzenie po trafieniu Keane’a Lewisa-Pottera, ale goście odpowiedzieli golami Victora Munoza i Alexandra Isaka. Ostatecznie drużyna z Anfield wygrała 2:1, a gospodarze kończyli spotkanie w dziewiątkę po dwóch czerwonych kartkach. Wirtz pokazał, że jego wpływ na grę zespołu nie ogranicza się do bramek i asyst.