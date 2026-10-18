Mecz Mai Chwalińskiej dzisiaj transmisja na żywo. Kiedy gra Chwalińska? (18.10.2026)

Maja Chwalińska zmierzy się z Sonay Kartel w finale turnieju WTA 1000 w Wuhan. Sprawdź, gdzie oglądać mecz Chwalińska - Kartal na żywo w telewizji i internecie.

fot. Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Maja Chwalińska

Kiedy gra Chwalińska?

Maja Chwalińska stoi przed szansą na największy sukces w dotychczasowej karierze. Polka awansowała do finału prestiżowego turnieju w Wuhan, eliminując w półfinale Igę Świątek. Chwalińska wygrała 7:5, 6:1, dzięki czemu znalazła się o jedno zwycięstwo od zdobycia tytułu.

Ostatnią przeszkodą na drodze do trofeum będzie Sonay Kartal. Brytyjka również sprawiła niespodziankę, pokonując w półfinale Jelenę Ostapenko 7:6, 7:6. Wcześniej wyeliminowała między innymi Belindę Bencic i Jasmine Paolini, potwierdzając, że jej obecność w decydującym spotkaniu nie jest przypadkiem.

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Finał zapowiada się wyjątkowo interesująco. Chwalińska zajmuje 22. miejsce w rankingu WTA, natomiast Kartal plasuje się na 170. pozycji. Obie zawodniczki powalczą o pierwszy w karierze tytuł w turnieju rangi WTA 1000. Dla reprezentantki Polski będzie to szansa na zwieńczenie znakomitego tygodnia w Chinach.

Mecz Chwalińskiej dzisiaj: transmisja na żywo za darmo

Spotkanie Maja Chwalińska – Sonay Kartal będzie można oglądać na żywo za pośrednictwem platformy Superbet TV. Dostęp do transmisji zależy od spełnienia warunków określonych przez operatora. Aby oglądać mecz na stronie lub w aplikacji bukmachera wystarczy zarejestrować konto. Dodatkowo rejestrując się z kodem promocyjnym GOAL można uzyskać m.in. darmowy zakład 20 zł w aplikacji.

Mecz Chwalińskiej dzisiaj: transmisja w TV

Finał turnieju WTA 1000 w Wuhan będzie transmitowany na antenie CANAL+ Sport 2. Początek spotkania zaplanowano na niedzielę, 18 października 2026 roku, o godzinie 12:30 czasu polskiego.

Mecz Chwalińskiej dzisiaj: transmisja online

Finał z udziałem polskiej tenisistki będzie dostępny również przez internet. Transmisję zapewni usługa streamingowa CANAL+, a spotkanie będzie można śledzić także w Superbet TV, zgodnie z warunkami dostępu obowiązującymi na tych platformach. Załóż konto u bukmachera Superbet z kodem promocyjnym GOAL.

Mecz Chwalińskiej dzisiaj, sonda

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Chwalińskiej

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Gdzie oglądać dzisiejszy mecz Mai Chwalińskiej? Mecz Maja Chwalińska – Sonay Kartal będzie transmitowany w telewizji na antenie CANAL+ Sport 2. Transmisja online będzie dostępna w serwisie streamingowym CANAL+ oraz w Superbet TV. O której godzinie gra dzisiaj Maja Chwalińska? Mecz Chwalińskiej z Kartal w finale WTA Wuhan rozpocznie się w niedzielę, 18 października 2026 roku o godzinie 12:30 czasu polskiego.

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