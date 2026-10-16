Real Madryt szykuje finansowy hit. Porozumienie blisko

Jude Bellingham podjął decyzję
Real Madryt chce zabezpieczyć przyszłość jednego ze swoich najważniejszych zawodników na kolejne lata. Według informacji przekazanych przez dziennikarza Jose Felixa Diaza z dziennika „AS” negocjacje z Jude’em Bellinghamem zakończyły się porozumieniem. Dotychczasowa umowa 23-latka obowiązuje do 2029 roku, ale nowe ustalenia mają zapewnić mu znacznie dłuższy pobyt w stolicy Hiszpanii.
Przedłużenie kontraktu ma mieć również wymiar finansowy. Anglik może liczyć na znaczącą podwyżkę wynagrodzenia, która odzwierciedli jego pozycję w klubie. Bellingham szybko wyrósł na jedną z kluczowych postaci zespołu, a klub chce utrzymać go w swoich szeregach mimo zainteresowania, jakie budzą piłkarze tej klasy.
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Zawodnik zapracował na taki status już w pierwszym sezonie po przeprowadzce z Borussii Dortmund. W rozgrywkach 2023/24 pomógł Realowi sięgnąć po mistrzostwo Hiszpanii oraz triumf w Lidze Mistrzów. Jego wpływ na grę drużyny wykraczał poza same liczby, a umiejętność pojawiania się w decydujących momentach szybko zjednała mu kibiców madryckiego klubu.
Według przytoczonych wieści Bellingham pozostaje ważnym elementem planów Realu również w obecnym sezonie. W dziesięciu spotkaniach zanotował trzy trafienia i trzy asysty. Informacja o porozumieniu w sprawie umowy do 2031 roku pochodzi jednak z medialnych informacji. Na tym etapie należy oddzielić je od oficjalnego komunikatu klubu.