Real Madryt szykuje finansowy hit. Porozumienie blisko

17:19, 16. października 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  AS

Real Madryt dopiął porozumienie z Jude’em Bellinghamem ws. nowego kontraktu. Jak podaje "AS", angielski piłkarz ma związać się z klubem z Estadio Santiago Bernabeu aż do 2031 roku.

Florentino Perez
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fot. Nacho Hernandez / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Jude Bellingham podjął decyzję

Real Madryt chce zabezpieczyć przyszłość jednego ze swoich najważniejszych zawodników na kolejne lata. Według informacji przekazanych przez dziennikarza Jose Felixa Diaza z dziennika „AS” negocjacje z Jude’em Bellinghamem zakończyły się porozumieniem. Dotychczasowa umowa 23-latka obowiązuje do 2029 roku, ale nowe ustalenia mają zapewnić mu znacznie dłuższy pobyt w stolicy Hiszpanii.

Przedłużenie kontraktu ma mieć również wymiar finansowy. Anglik może liczyć na znaczącą podwyżkę wynagrodzenia, która odzwierciedli jego pozycję w klubie. Bellingham szybko wyrósł na jedną z kluczowych postaci zespołu, a klub chce utrzymać go w swoich szeregach mimo zainteresowania, jakie budzą piłkarze tej klasy.

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Zawodnik zapracował na taki status już w pierwszym sezonie po przeprowadzce z Borussii Dortmund. W rozgrywkach 2023/24 pomógł Realowi sięgnąć po mistrzostwo Hiszpanii oraz triumf w Lidze Mistrzów. Jego wpływ na grę drużyny wykraczał poza same liczby, a umiejętność pojawiania się w decydujących momentach szybko zjednała mu kibiców madryckiego klubu.

Według przytoczonych wieści Bellingham pozostaje ważnym elementem planów Realu również w obecnym sezonie. W dziesięciu spotkaniach zanotował trzy trafienia i trzy asysty. Informacja o porozumieniu w sprawie umowy do 2031 roku pochodzi jednak z medialnych informacji. Na tym etapie należy oddzielić je od oficjalnego komunikatu klubu.

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