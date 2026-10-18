GKS przegrał, a Alan Czerwiński postawił sprawę jasno
Alan Czerwiński po spotkaniu z Pogonią Szczecin nie szukał wymówek. Niemniej jego zdaniem Katowiczanie nie zasłużyli na porażkę. GKS miał swoje okazje, ale nie potrafił ich wykorzystać, a ostatecznie to rywale wyjechali z trzema punktami. – Myślę, że to był mecz na remis. Stworzyliśmy sobie jedną świetną sytuację, ale zabrakło bramki – usłyszał Goal.pl od obrońcy ekipy z Katowic.
Porażka oznacza również koniec imponującej passy GieKSy na Arena Katowice. Przez długi czas własny stadion był dla Katowiczan miejscem, w którym rywale mieli wyjątkowo trudne zadanie. Czerwiński nie zamierza jednak traktować wcześniejszych sukcesów jako dodatkowego ciężaru. – Jaka to presja? Fantastycznie grać z taką presją. To już żadna presja, tylko motywacja. Zrobiliśmy tutaj twierdzę, na Nowej Bukowej, ale tym razem przegraliśmy i zaczynamy od nowa – podkreślił 33-latek.
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Katowiczanie mają za sobą intensywny czas, obejmujący między innymi spotkania z Rakowem Częstochowa i Wieczystą Kraków. Czerwiński nie zamierza jednak usprawiedliwiać przegranej napiętym kalendarzem. – To nie jest żadne wytłumaczenie. Fajnie, że gramy często. We wcześniejszych trzech meczach zdobyliśmy dziewięć punktów, a tym razem mogliśmy dołożyć kolejne trzy – zaznaczył defensor.
Katowiczanie przed kolejnym wyzwaniem
Teraz przed GieKSą wyjazdowe starcie z Koroną Kielce. Cel dla Katowiczan pozostaje jasny: walka o zwycięstwo. – Jedziemy po trzy punkty. Każdy mecz jest tak samo ważny, a trenerzy przygotują nam plan, który będziemy chcieli zrealizować – zapowiedział Czerwiński.Center>
Klimat przed meczem z udziałem @_GKSKatowice_ i @PogonSzczecin 🙂 #Ekstraklasa #GKSPOG https://t.co/OUztffzDwi— Luka Pawlik 🇵🇱 🇮🇹 (@LukaPawlik) October 17, 2026
Zawodnik zapytany o dorobek 18 punktów po 11 kolejkach, nie ukrywał, że przed sezonem niekoniecznie przyjąłby taki wynik bez wahania. Jednocześnie zaznaczył, że zespół zapracował na swoją pozycję i zamierza dalej ją budować.
GKS Katowice odbuduje twierdzę na własnym stadionie?
- Tak, szybko wróci do wygrywania
- Nie będzie już tak mocny u siebie
- Potrzeba kilku kolejnych spotkań do oceny
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W rozmowie pojawił się również temat Mateusza Kowalczyka, który ma reprezentować GKS w programie „Liga+ Extra”. – Nie trzeba go specjalnie przygotowywać. Jest inteligentny, ma do tego wyczucie, dystans do siebie i poczucie humoru. Cieszę się, że będzie reprezentował GKS – podsumował Czerwiński.