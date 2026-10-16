PSG szykuje głośny ruch. Gwiazda Barcelony może odejść już zimą

Alejandro Balde może stać się bohaterem głośnego transferu. Jak informuje "Sport", Paris Saint-Germain interesuje się obrońcą FC Barcelony i rozważa ofertę wartą 40 milionów euro.

fot. Sportpix / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

PSG szykuje 40 milionów euro

Alejandro Balde znalazł się w kręgu zainteresowań paryskiego klubu przed zimowym oknem transferowym. Według znanego dziennika PSG chce wzmocnić lewą stronę defensywy, a profil Hiszpana ma odpowiadać oczekiwaniom Luisa Enrique. Ewentualny ruch mógłby oznaczać dla FC Barcelony trudną decyzję dotyczącą przyszłości jednego z jej zawodników.

Zainteresowanie mistrzów Francji ma zbiegać się z niepewnością wokół sytuacji piłkarza w zespole z Camp Nou. Balde według wieści przywoływanych przez „Sport” rozważa odejście już w styczniu. W publikacji pojawia się również informacja o zaledwie 12 minutach rozegranych przez niego w tej kampanii, co miałoby wpływać na jego spojrzenie na dalszą karierę. Te informacje wymagają jednak ostrożności i nie przesądzają o decyzji zawodnika.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

PSG ma rozważać ofertę w wysokości 40 milionów euro za reprezentanta Hiszpanii. Luis Enrique dobrze zna realia hiszpańskiego futbolu i według medialnych informacji docenia charakterystykę Balde. Wzmocnienie lewej strony defensywy miałoby pomóc Paryżanom w zwiększeniu rywalizacji w składzie. Na razie nie ma jednak potwierdzenia, że konkretna propozycja została złożona Barcelonie.

Na tym etapie sprawa pozostaje transferowym spekulacjom, a nie przesądzonym ruchem. Nie wiadomo, czy Barcelona byłaby gotowa rozważyć sprzedaż swojego wychowanka w trakcie sezonu ani czy sam piłkarz rzeczywiście zdecyduje się na zmianę klubu. Zimowe okno transferowe może przynieść rozwój sytuacji, ale dopóki zainteresowane strony nie potwierdzą rozmów, kwotę 40 milionów euro należy traktować jako element medialnych spekulacji.