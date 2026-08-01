Widzew Łódź nie zakończył jeszcze budowy składu na sezon 2026/27. Drużyna Aleksandara Vukovicia ma zostać wzmocniona przez Patricka de Paulę. Między stronami trwają już zaawansowane negocjacje - przekazuje Marcelo Braga.

Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Aleksandar Vuković

Patrick de Paula o krok od Widzewa Łódź

Widzew Łódź rozpoczął sezon PKO Ekstraklasy od dwóch remisów. Zespół nie prezentuje się na miarę oczekiwań i władze klubu mają tego świadomość. Jak się okazuje, wkrótce drużyna prowadzona przez Aleksandara Vukovicia może zostać wzmocniona przez nowego zawodnika. Marcelo Braga przekazuje, że o krok od dołączenia do polskiego zespołu jest Patrick de Paula.

Brazylijski pomocnik obecnie jest zawodnikiem bez klubu, po tym jak dobiegł końca jego kontrakt z Botafogo. Widzew Łódź negocjuje bezpośrednio z piłkarzem. Według wspomnianego źródła, rozmowy między stronami są już na zaawansowanym etapie. Wszystko wskazuje na to, że jeszcze tego lata 26-latek zawita na boiska PKO Ekstraklasy.

Patrik de Paula jest jednak niewiadomą. Choć zawodnik występował w najwyższej klasie rozgrywkowej w Brazylii, to nie wiemy, jaki poziom piłkarski prezentuje. 26-latek jest defensywnym pomocnikiem, więc o miejsce w składzie Widzewa Łódź rywalizowałby m.in. z Julianem Shehu. Czas pokaże, czy wychowanek Palmeiras trafi pod skrzydła Aleksandara Vukovicia.

Licznik występów Patricka De Pauli w koszulce Botafogo wynosi 58. Brazylijczyk zdołał w tym czasie siedmiokrotnie wpisać się na listę strzelców.