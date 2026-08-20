Barcelona szykuje hit transferowy. Nie tylko Lautaro na liście życzeń

FC Barcelona na pewno sprowadzi nowego napastnika przed końcem okna transferowego. Priorytetem ma być Lautaro Martineza. Oprócz niego Katalończycy mają na liście życzeń jeszcze dwa inne nazwiska.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Lautaro Martinez

Lautaro, Gyokeres i Tresoldi na liście życzeń FC Barcelony

FC Barcelona ma nieco ponad tydzień, żeby ściągnąć do klubu nowego napastnika. Katalończycy definitywnie porzucili już plany dotyczące transferu Juliana Alvareza. W trwającym oknie transferowym Argentyńczyk na pewno nie trafi na Camp Nou. Powodem jest niechęć Atletico Madryt do sprzedaży największej gwiazdy ligowemu rywalowi. W związku z tym Deco wraz z pionem sportowym rozpoczął proces poszukiwań innego kandydata.

W mediach zrobiło się głośno na temat Lautaro Martineza z Interu Mediolan. To właśnie on ma być uważany za cel numer jeden przed zamknięciem okienka. O zainteresowaniu kapitanem Nerazzurrich pisał także Florian Plettenberg z serwisu Sky Sport Deutschland.

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Zdaniem dziennikarza Martinez jest na krótkiej liście życzeń, a jego kandydatura jest omawiana i analizowana wewnątrz klubu. Niemniej jednak nie jest to jedyne nazwisko, które Barcelona bierze pod uwagę. O kolejnych opcjach napisał Victor Navarro z serwisu COPE. Według niego w notesie dyrektora sportowego są jeszcze dwaj napastnicy: Viktor Gyokeres oraz Nicolo Tresoldi.

Gyokeres sam miał oferować się Blaugranie, co z pewnością, jeśli okaże się prawdą, nie spodoba się Arsenalowi. Szwed dopiero co latem ubiegłego roku dołączył do Kanonierów. W debiutanckim sezonie strzelił 21 bramek w 55 spotkaniach. Drugi z rozważanych zawodników, czyli Nicolo Tresoldi ostatnio był już łączony z Barceloną. To 22-letni napastnik z Niemiec, który poprzedni sezon spędził w Club Brugge, strzelając 23 gole w 58 meczach.

Na ten moment trudno wskazać, kogo wybierze Barcelona. Inter utrzymuje stanowisko, że nie sprzeda Lautaro. Wątpliwe jest również, aby Arsenal zgodził się tak szybko oddać Gyokeresa. W teorii najłatwiej byłoby im pozyskać Tresoldiego, ale nic nie zostało jeszcze przesądzone.