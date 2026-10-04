130 milionów euro za gwiazdę Atletico. Tottenham podjął decyzję

Julian Alvarez może zimą stać się bohaterem wielkiego transferu. Jak podaje El Nacional, Tottenham jest gotowy zaoferować za Argentyńczyka aż 130 milionów euro w styczniu.

fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Roberto De Zerbi

Julian Alvarez może zimą zmienić klub

Julian Alvarez znalazł się na celowniku Tottenhamu, który ma planować potężny ruch podczas zimowego okna transferowego. Londyńczycy chcą sprowadzić napastnika Atletico Madryt i są podobno gotowi wyłożyć za niego kwotę, która mogłaby całkowicie zmienić układ sił wokół jego przyszłości. Na razie nie ma jednak oficjalnego potwierdzenia rozmów między klubami.

Szczególnie interesujący jest sposób, w jaki Tottenham zamierza przekonać Argentyńczyka. Według wieści El Nacional angielski klub byłby skłonny umieścić w jego kontrakcie klauzulę odstępnego. Taki zapis miałby dać zawodnikowi furtkę do ewentualnego transferu do FC Barcelony w przyszłości.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

To właśnie Blaugrana pozostaje ważnym elementem całej historii. Aktualny klub Alvareza wcześniej jasno sygnalizował, że nie zamierza prowadzić bezpośrednich negocjacji z Katalończykami w sprawie swojego napastnika. Tottenham może zatem próbować wykorzystać ten temat jako argument, który pozwoli mu przekonać piłkarza do przeprowadzki do Premier League.

Alvarez jest związany z Atletico do czerwca 2030 roku, a do Madrytu trafił w sierpniu 2024 roku. Rynkowa wartość piłkarza wynosi 100 milionów euro. Jeśli Tottenham rzeczywiście złoży ofertę opiewającą na 130 milionów, zimą może rozpocząć się jedna z najgłośniejszych sag transferowych.

26-latek w tej kampanii rozegrał cztery mecze. Jak na razie nie zdobył bramki, notując jedną asystę.